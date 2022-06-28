Костюк у вольовому стилі пройшла перший раунд Вімблдона-2022

Українська тенісистка Марта Костюк здолала британку Кеті Свон у трьох сетах і пробилася в друге коло Вімблдонського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вімблдон-2022, жінки, 1/64 фіналу

Костюк – Свон – 2:1 (4:6, 6:4, 6:4)

Юна українка класно розпочала – взяла два гейми поспіль і в середині сету повела 3:1. Проте, далі програла три розіграші поспіль і опинилася в ролі переслідувача. Спершу Костюк трималася поруч із суперницею. Але у вирішальний момент схибила і поступилася у першій партії.

Ще запеклішою боротьба стала в другому сеті. Костюк і Свон систематично брали свої подачі та створювали максимум проблем на чужих. Першою підвищила ставки українка, коли взяла п'ятий гейм на подачі британської тенісистки. Свон спробувала повернути борг через три гейми, але Костюк миттєво оформила зворотний брейк і довела сет до перемоги.

На заряді впевненості українка добре розпочала вирішальну партію. Вона спершу повела 2:0, а потім зробила кілька помилок і зосередилася на собі. Цей підхід спрацював – опонентки брали свої подачі, що зрештою завершилося перемогою Костюк.

У наступному колі 20-річна українка зустрінеться з досвідченою китаянкою Шуай Чжан. Представниця Піднебесної у стартовому раунді здолала японку Місакі Дой (6:4, 6:0).