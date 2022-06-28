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Ракетний удар по Кременчуку: показали відео з камер спостереження

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Кременчук, Вівторок 28 червня 2022 15:19
Ракетний удар по Кременчуку: показали відео з камер спостереження Фото: з'явилося відео з камер спостереження під час удару по Кременчуку (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У мережі з'явилося відео з камер спостереження у момент ракетного удару росіян по торговельному центру у Кременчуці 27 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda Gerashchenko.

Так, вчора, 27 травня, російські війська завдали ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці.

Наразі відомо про 20 загиблих у результаті удару і 59 постраждалих.

Нагадаємо, окупанти випустили дві ракети по Кременчуку. Кругове відхилення таких ракет становить 600 метрів.

До того ж, правоохоронці встановили імена російських льотчиків, які вчинили удар.

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