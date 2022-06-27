Удар по ТРЦ, масштабна пожежа і жертви: що відбувається в Кременчуці

Російські війська сьогодні, 27 червня 2022 року, завдали ракетного удару по Кременчуку (Полтавська область). Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ракетний удар на даний момент.

18:50 Поряд із торговим центром у готелі "Дніпровські зорі" запрацював мобільний пункт поліції. Тут можна дізнатися інформацію, якщо ваші родичі або близькі могли перебувати в "Амсторі" на момент ракетного удару.

Ракетний удар

Після 15:30 у Кременчуці зафіксували прильоти російських ракет. Влада Полтавської області відразу заявила про влучання в цивільний об'єкт, а також підтвердила наявність постраждалих.

Фото: наслідки ракетного удару по Кременчуку (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Потім мер Кременчука Віталій Малецький уточнив, що ракета потрапила в дуже людне місце, яке не має відношення до військових дій. Також місцеві ЗМІ почали поширювати кадри палаючого торгового центру "Амстор".

Реакція Зеленського

На удар по Кременчуку вже відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, на момент інциденту в ТРЦ перебували більше тисячі цивільних.

"Кількість жертв неможливо навіть уявити. Ніякої небезпеки для російської армії. Ніякої стратегічної цінності. Лише спроба людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує зганяти своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно", - зазначив Зеленський.

Кількість жертв уточнюється

Як зазначив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, кількість жертв цього удару уточнюється.

"Ракетний удар по ТРЦ з людьми в Кременчуці - черговий військовий злочин росіян. Злочин проти людяності. Це неприхований і цинічний акт терору проти мирного населення. Росія - держава терорист", - додав він.

Підтверджені жертви

Як повідомив заступник голови Офісу президент Кирило Тимошенко, на даний момент відомо як мінімум про двох загиблих. Ще 20 осіб отримали поранення, дев'ять з них у важкому стані. Рятувальна операція триває.