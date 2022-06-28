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Війська РФ знову обстріляли Харків, є постраждалі

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Харків, Вівторок 28 червня 2022 13:30
Війська РФ знову обстріляли Харків, є постраждалі Фото: війська РФ знову обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська в черговий раз обстріляли Харків. За попередніми даними в результаті обстрілу постраждали щонайменше п'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОДА Олега Синьогубова в Telegram.

"Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Виникла пожежа на одному з підприємств. За попередніми даними, 5 постраждалих", - написав він.

За словами голови ОДА, стан постраждалих оцінюється як середній. Одна людина госпіталізована у важкому стані.

Нагадаємо, напередодні окупанти завдали ударів по Харкову та області, зокрема, по Північній Салтівці.

Крім того, росіяни обстріляли евакуаційну колону під Харковом.

У ніч на понеділок обстріли міста також не вщухали. В результаті ударів були пошкоджені об'єкти інфраструктури.

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