Україна вимагає виключити Росію з Генасамблеї та Радбезу ООН

Російська Федерація має бути виключена з Генеральної асамблеї та Ради безпеки ООН, оскільки порушує зобов'язання підтримувати мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до учасників засідання Радбезу ООН.

За його словами, російські війська діють як терористи.

"І за хартією ООН - це обов'язок підтримувати мир на міжнародній арені. Країни-члени, які порушують ці принципи, можуть бути виключені з Генасамблеї та Ради безпеки ООН. Хоча Росія порушує ці принципи, її досі не притягнули до відповідальності", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Росія залишається в ООН і має місце постійного члена в Радбезі лише через недалекоглядність політиків в кінці холодної війни.

"Росія не має права брати участь у голосуваннях, які стосуються України. Закликаю вас позбавити Росію права голосу в Генеральній асамблеї. Це несправедливо, Росія не має права залишатися в Радбезі. Якщо ми будемо висловлювати політичну волю, то хартія ООН буде працювати", - додав президент.