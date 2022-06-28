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Україна вимагає виключити Росію з Генасамблеї та Радбезу ООН

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Київ, Вівторок 28 червня 2022 22:49
Україна вимагає виключити Росію з Генасамблеї та Радбезу ООН Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Російська Федерація має бути виключена з Генеральної асамблеї та Ради безпеки ООН, оскільки порушує зобов'язання підтримувати мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до учасників засідання Радбезу ООН.

За його словами, російські війська діють як терористи.

"І за хартією ООН - це обов'язок підтримувати мир на міжнародній арені. Країни-члени, які порушують ці принципи, можуть бути виключені з Генасамблеї та Ради безпеки ООН. Хоча Росія порушує ці принципи, її досі не притягнули до відповідальності", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Росія залишається в ООН і має місце постійного члена в Радбезі лише через недалекоглядність політиків в кінці холодної війни.

"Росія не має права брати участь у голосуваннях, які стосуються України. Закликаю вас позбавити Росію права голосу в Генеральній асамблеї. Це несправедливо, Росія не має права залишатися в Радбезі. Якщо ми будемо висловлювати політичну волю, то хартія ООН буде працювати", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав Раду безпеки ООН визнати вчорашній російський ракетний удар по торговому центру в Кременчуці терористичним актом.

Україна систематично наполягає на виключенні Росії з Радбезу ООН, оскільки вона є стороною конфлікту у війні з 2014 року і в якості постійного члена блокувала всі міжнародні миротворчі ініціативи.

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Володимир Зеленський ООН Російська Федерація
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