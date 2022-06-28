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У Британії заявили про "реальну загрозу" виходу війни за межі України

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Вівторок 28 червня 2022 16:39
У Британії заявили про "реальну загрозу" виходу війни за межі України Фото: Бен Уоллес, міністр оборони Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Британії вважають, що президент РФ Володимир Путін може не обмежитись своїм нападом на Україну.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

"Існує дуже реальна небезпека того, що Володимир Путін нападе поза межами України", - заявив Уоллес.

За його словами, зараз Росія становить "пряму і невідкладну" загрозу для всіх країн Європи.

При цьому Воллес підкреслив, що Британія має збільшувати інвестиції в оборонну сферу для того, щоб протистояти загрозам з боку РФ та Китаю.

"Я завжди казав, що у міру того, як змінюється загроза, має змінюватись і фінансування", - зазначив чиновник.

Варто зауважити, що між Росією та Литвою нещодавно стався скандал через обмеження транзиту до Калінінградської області.

Після цього заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія може вжити заходів, які "перекриють кисень" країнам Балтії.

Докладніше про конфлікт між РФ і Литвою можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Між Литвою та Росією розгорається скандал: що відомо".

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