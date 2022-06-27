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У Лисичанську окупанти з "Ураганів" обстріляли натовп людей, є загиблі та поранені

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Україна, Понеділок 27 червня 2022 22:25
У Лисичанську окупанти з "Ураганів" обстріляли натовп людей, є загиблі та поранені Фото: у Лисичанську окупанти з "Ураганів" обстріляли натовп людей (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Лисичанську під обстріл з "Ураганів" потрапив натовп мирних людей. Містяни прийшли набрати води, в цей час росіяни відкрили вогонь з артилерії. Щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган".

"Восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську. 16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони", - написав голова Луганської ОВА.

Він додав, що серед загиблих - хлопець 2007 року народження, а серед поранених - хлопець 2008 року народження.

Нагадаємо, окупанти постійно знищують Лисичанськ з усієї можливої зброї. ЗСУ не вистачає далекобійної артилерії.

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