Студентам закрыли выезд из Украины, а ЕС готовит новые санкции против России: новости за 22 сентября

Вчера, 22 августа 2022 года, студентам запретили выезжать из Украины во время войны. А Евросоюз рассмотрит введение нового пакета санкций против РФ.
РБК-Украина собрала главные новости за 22 сентября.
Война России против Украины: последние новости
Студентам запретили выезжать из Украины во время войны
Украинские мужчины-студенты сейчас не могут выехать за границу, поскольку такое решение утверждено Кабмином.
Во время военного положения в Украине действуют ограничения по выезду мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и четко прописаны исключения, кого это не касается. В список исключений не входят студенты.
Евросоюз рассмотрит введение нового пакета санкций против РФ
Европейский Совет планирует рассмотреть введение нового пакета антироссийских санкций. В частности, ожидается расширение экономических ограничений.
Сейчас Евросоюз видит, что президент РФ Владимир Путин оказался "загнан в угол" после успешного контрнаступления ВСУ. Но вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, лидер страны-агрессора продолжает наносить удары по Украине.
Самый большой с начала войны обмен пленными: как это было
Украина и Россия произвели большой обмен пленными. В его рамках удалось уволить 215 защитников, российской стороне выдали 55 военнослужащих и нардепа Виктора Медведчука.
В Украине уже три случая оспы обезьян
В четверг, 22 сентября, в Украине зафиксирован еще один случай оспы обезьян. Это уже третий случай заболевания в Украине.
"У всех трех легкое течение заболевания. Они не имели подтвержденного контакта с больным и не были за границей. Сейчас происходит эпидемическое расследование", - заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
Зеленский собрал Ставку: обсудили реакцию на мобилизацию и "референдумы"
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в четверг, 22 сентября.
Особое внимание уделили шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.
Кремль пытается переложить вину за поражение под Харьковом из Путина на военных
В России ищут виновных за провал кафиров в Харьковской области. При этом в Кремле хотят переложить вину за управление "спецоперацией" с президента Владимира Путина на военных.
"Кремлевские чиновники и эксперты в государственных СМИ лихорадочно обсуждают причины провала в Харькове, и в типичной манере Кремль, похоже, пытается переложить вину из Путина на российских военных", - сказал чиновник НАТО.
Засекреченный пункт указа Путина позволяет мобилизовать миллион россиян
Засекреченный седьмой пункт указа главы Кремля Владимир Путин содержит информацию об объеме мобилизации в РФ. На военную службу может быть призван миллион россиян.
Источники издания из администрации Путина заявили, что сначала весь текст указа хотели засекретить. Однако позже в Кремле решили занести под гриф "для служебного пользования" только пункт о численности мобилизованных.
Россияне не выпускают мужчин в сторону Запорожья
В четверг, 22 сентября, оккупанты перестали выпускать мужчин в возрасте с 18 до 35 лет в сторону Запорожья на блокпосте в Васильевке.
"На сегодняшний день есть подтвержденная информация, что в Васильевке не пропускают до выезда в сторону Запорожья мужчин призывного возраста от 18 до 35 лет. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем прежде всего к мужчинам покинуть оккупированную территорию", - заявил мэр города Иван Федоров.
Повышение пенсий в Украине с 1 октября
С 1 октября 2022 г. в Украине будут проведены плановые перерасчеты пенсий. Выплаты возрастут у людей старше 70 лет и у тех, кто имеет большой страховой стаж.
Прогноз погоды на сегодня.
В большинстве регионов Украины 23 сентября ожидаются дожди. Максимальная температура воздуха в пятницу составит +17 градусов.
Ночью дожди синоптики прогнозируют в западных и Житомирской областях. Днем осадки ожидаются почти по всей территории Украины, кроме южных и некоторых центральных областей.
Также ночью и утром северо-восточная часть страны окутает туман.
Температура воздуха днем в западных, центральных и северных областях повысится до 12-13 градусов тепла. На востоке и юге столбик термометра покажет 14-17 градусов с отметкой плюс.
Ночью температура воздуха в Украине будет колебаться от 6 до 9 градусов выше нуля.
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