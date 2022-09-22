Россияне не выпускают мужчин в сторону Запорожья. Срочное обращение от мэра Мелитополя

"На сегодняшний день есть подтвержденная информация, что в Васильевке не пропускают к выезду в сторону Запорожья мужчин призывного возраста от 18 до 35 лет. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем в первую очередь к мужчинам покинуть оккупированную территорию", - посоветовал он.

Федоров призвал немедленно покинуть оккупированную территорию по маршруту "Крым - Грузия".