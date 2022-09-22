Засекреченный пункт указа Путина позволяет мобилизовать миллион россиян, - СМИ

Засекреченный седьмой пункт указа главы Кремля Владимира Путина содержит информацию об объеме мобилизации в РФ. На военную службу могут призвать миллион россиян.

Источники издания из администрации Путина заявил, что изначально весь текст указа хотели засекретить. Однако позже в Кремле решили занести под гриф "для служебного пользования" только пункт о численности мобилизированных.

"Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе", - сказал собеседник газеты.

Журналисты попробовали уточнить эту информацию и связаться с органами исполнительной власти, которые получают доступ к этим данным. Источники в нескольких российских министерствах заявили, что не могут увидеть полный текст документа. Седьмой пункт указа Путина также нельзя посмотреть через МЭДО (систему межведомственного документооборота).

"Гриф "для служебного пользования" является первым, самым верхним уровнем категорированных документов, согласно законодательству России", - говорится в материале.

За разглашение информации с таким грифом, в отличие от "секретных" и "совершенно секретных" документов, наступает только дисциплинарная или административная ответственность.

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал сообщения СМИ о миллионе мобилизированных. Он традиционно назвал их ложью.