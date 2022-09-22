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Засекреченный пункт указа Путина позволяет мобилизовать миллион россиян, - СМИ

Новина українською →
Москва, Четверг 22 сентября 2022 15:01
Засекреченный пункт указа Путина позволяет мобилизовать миллион россиян, - СМИ Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Засекреченный седьмой пункт указа главы Кремля Владимира Путина содержит информацию об объеме мобилизации в РФ. На военную службу могут призвать миллион россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую газету. Европа".

Источники издания из администрации Путина заявил, что изначально весь текст указа хотели засекретить. Однако позже в Кремле решили занести под гриф "для служебного пользования" только пункт о численности мобилизированных.

"Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе", - сказал собеседник газеты.

Журналисты попробовали уточнить эту информацию и связаться с органами исполнительной власти, которые получают доступ к этим данным. Источники в нескольких российских министерствах заявили, что не могут увидеть полный текст документа. Седьмой пункт указа Путина также нельзя посмотреть через МЭДО (систему межведомственного документооборота).

"Гриф "для служебного пользования" является первым, самым верхним уровнем категорированных документов, согласно законодательству России", - говорится в материале.

За разглашение информации с таким грифом, в отличие от "секретных" и "совершенно секретных" документов, наступает только дисциплинарная или административная ответственность.

Обновлено

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал сообщения СМИ о миллионе мобилизированных. Он традиционно назвал их ложью.

Напомним, что вчера Путин объявил "частичную" мобилизацию в России. Позже опубликовали указ президента РФ, однако в нем отсутствовал седьмой пункт.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что это информацию "для служебного пользования" и намекнул, что она связана с количеством мобилизированных.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют 300 тысяч резервистов.

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