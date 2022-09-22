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Кремль пытается переложить вину за поражение под Харьковом с Путина на военных, - CNN

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Россия, Четверг 22 сентября 2022 15:43
Кремль пытается переложить вину за поражение под Харьковом с Путина на военных, - CNN Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталия Гурковская

В России ищут виновных за провал оккупантов в Харьковской области. При этом в Кремле хотят переложить вину за управление "спецоперацией" с президента Владимира Путина на военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Кремлевские чиновники и эксперты в государственных СМИ лихорадочно обсуждают причины провала в Харькове, и в типичной манере Кремль, похоже, пытается переложить вину с Путина на российских военных", - сказал изданию высокопоставленный представитель НАТО.

По словам источников издания, в военном руководстве уже произошли перестановки в ответ на неудачи на поле боя, в результате чего структура командования России стала еще более беспорядочной, чем раньше. Командир, который руководил большинством подразделений в Харьковской области, находился на посту всего 15 дней и теперь освобожден от должности, сообщил представитель НАТО.

Россия направила "небольшое количество" войск на восток Украины - некоторые из них бежали из-за наступления Украины на поле боя на прошлой неделе, по словам двух представителей министерства обороны США, - в попытке укрепить свои ослабленные оборонительные рубежи.

Как сообщалось, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные в ходе контрнаступления в Харьковской области освободили 421 населенный пункт.

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