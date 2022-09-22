ua ru
Чт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине уже три случая оспы обезьян: как себя чувствуют больные

Новина українською →
Украина, Четверг 22 сентября 2022 17:10
В Украине уже три случая оспы обезьян: как себя чувствуют больные Фото: в Украине уже три случая оспы обезьян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 22 сентября, в Украине зафиксирован третий случай оспы обезьян. Это уже третий случай заболевания в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина на телемарафоне.

"На самом деле мы в Украине зарегистрировали третий случай обезьяньей оспы. Сегодня был третий случай", - сказал он.

Также Кузин рассказал о состоянии больных.

"У всех трех легкое течение. Они не имели подтвержденного контакта с больным и не были за границей. Сейчас происходит эпидемическое расследование", - добавил он.

По данным Кузина, больные - это мужчины в возрасте от 25 до 35 лет.

Как сообщалось, 15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян.

19 сентября в Украине зарегистрировали второй случай заражения обезьяньей оспой. Пациент заметил сыпь еще в конце августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оспа обезьян
NEWS
Стало известно, когда Украина почувствует на фронте результат мобилизации в РФ
Стало известно, когда Украина почувствует на фронте результат мобилизации в РФ
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России