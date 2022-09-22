В Украине уже три случая оспы обезьян: как себя чувствуют больные
В четверг, 22 сентября, в Украине зафиксирован третий случай оспы обезьян. Это уже третий случай заболевания в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина на телемарафоне.
"На самом деле мы в Украине зарегистрировали третий случай обезьяньей оспы. Сегодня был третий случай", - сказал он.
Также Кузин рассказал о состоянии больных.
"У всех трех легкое течение. Они не имели подтвержденного контакта с больным и не были за границей. Сейчас происходит эпидемическое расследование", - добавил он.
По данным Кузина, больные - это мужчины в возрасте от 25 до 35 лет.
Как сообщалось, 15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян.
19 сентября в Украине зарегистрировали второй случай заражения обезьяньей оспой. Пациент заметил сыпь еще в конце августа.
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