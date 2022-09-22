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Студентам запретили выезжать из Украины во время войны

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 16:27
Студентам запретили выезжать из Украины во время войны Фото: студентам запретили выезжать из Украины во время войны (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украинские мужчины-студенты сейчас не могут выехать за границу, поскольку такое решение утверждено Кабмином.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он подчеркнул, что во время военного положения в Украине действуют ограничения по выезду мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и есть четко прописанные исключения, кого это не касается. В перечень исключений не входят студенты.

По словам Демченко, в марте военное руководство приняло решение разрешить тем студентам, которые учились до 24 февраля, продолжить обучение за границей. Но в последнее время появилось много спекулирования на этой теме - в период с начала полномасштабной войны до августа на границе обнаружили более 600 поддельных документов у людей, которые пытались выехать из Украины.

"Именно поэтому во избежание каких-либо спекуляций высшим военным руководством с 14 сентября принято еще одно решение - отказать и этой категории граждан в пересечении границы. Поэтому изменения пропуска студентов через границу могут быть только тогда, когда эта категория будет нормирована. Сейчас в постановлении правительства запрещено всем студентам пересекать границу, и мы это выполняем", - отметил Демченко.

Спикер также добавил, что в случае, если любое министерство обратиться к Кабмину с инициативой разрешить выезд студентов за границу и ее утвердят, то пограничники будут выполнять нововведение. Сейчас же они действуют в границах норма законодательства.

"Если будут изменения по отношению к студентам, мы выполним их. Но должны быть предохранители, потому что многие этой темой спекулируют. Это мы видим и на основе поддельных документов и, собственно, и у нас действует информация, что за границей действуют фейковые учебные заведения, которые предоставляют приглашение украинцам, чтобы они стали там студентами, и потом 40-50-летние студенты едут учиться в Европу с такими документами", - резюмировал Демченко.

Напомним, ранее стало известно, что Верховной раде предложили разрешить военнообязанным мужчинам выезд за границу под ежемесячный взнос.

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