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Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на завтра

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Киев, Четверг 22 сентября 2022 15:37
Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на завтра Фото: Украину 23 сентября снова накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В большинстве регионов Украины 23 сентября ожидаются дожди. Максимальная температура воздуха в пятницу составит +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, ночью дожди синоптики прогнозируют в западных и Житомирской областях. Днем осадки ожидаются почти на всей территории Украины, кроме южных и некоторых центральных областей.

Также ночью и утром северо-восточную часть страны окутает туман.

Температура воздуха днем в западных, центральных и северных областях повысится до 12-13 градусов тепла. На востоке и юге столбик термометра покажет 14-17 градусов с отметкой "плюс".

Ночью температура воздуха в Украине будет колебаться от 6 до 9 градусов выше нуля.

Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на завтра

Ранее мы сообщали, что в Карпатах продолжает бушевать непогода. Уже намело до 80 сантиметров снега и зафиксировали схождение лавины.

Температура воздуха в высокогорье Карпат опустилась до -3 градусов.

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