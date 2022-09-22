ВСУ "затрофеили" вражескую станцию наземной разведки "Кредо-М1": что о ней известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Фото: станция ​​наземной разведки "Кредо-М1" (facebook.com/okPivden)

Что известно о "Кредо-М1"?

Переносная станция наземной разведки "Кредо-М1" принята на вооружение РФ в 2002 году. Она обеспечивает автоматическое обнаружение и определение координат движущихся наземных, воздушных и надводных целей и корректировку огня артиллерии в любое время суток и времени года, в частности, при отсутствии оптической видимости (туман, дождь, метель, во время опыления или задымления атмосферы).

"Кредо-М1" обеспечивает цветовую кодировку целей, ввод цифровой карты местности, формирование контрольных рубежей и запрещенных зон, а также автоматическую выдачу сигнала тревоги при их нарушении.

Комплектация радара

В комплект станции входит:

приемник;

пульт управления;

блок цифровой обработки;

устройство наведения антенны;

штатив;

средства связи и две аккумуляторные батареи.

Функции станции

Основная функциональная особенность радара - способность выделять информацию о движущихся целях на фоне разнообразного ландшафта (кустарники, травяной покров) и местных предметов, а также применения унифицированного пульта управления с цветным 11-дюймовым дисплеем и функциональной клавиатурой.