ВСУ "затрофеили" вражескую станцию наземной разведки "Кредо-М1": что о ней известно
Вооруженные силы Украины затрофеили современную вражескую переносную станцию наземной разведки "Кредо-М1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Фото: станция наземной разведки "Кредо-М1" (facebook.com/okPivden)
Что известно о "Кредо-М1"?
Переносная станция наземной разведки "Кредо-М1" принята на вооружение РФ в 2002 году. Она обеспечивает автоматическое обнаружение и определение координат движущихся наземных, воздушных и надводных целей и корректировку огня артиллерии в любое время суток и времени года, в частности, при отсутствии оптической видимости (туман, дождь, метель, во время опыления или задымления атмосферы).
"Кредо-М1" обеспечивает цветовую кодировку целей, ввод цифровой карты местности, формирование контрольных рубежей и запрещенных зон, а также автоматическую выдачу сигнала тревоги при их нарушении.
Комплектация радара
В комплект станции входит:
- приемник;
- пульт управления;
- блок цифровой обработки;
- устройство наведения антенны;
- штатив;
- средства связи и две аккумуляторные батареи.
Функции станции
Основная функциональная особенность радара - способность выделять информацию о движущихся целях на фоне разнообразного ландшафта (кустарники, травяной покров) и местных предметов, а также применения унифицированного пульта управления с цветным 11-дюймовым дисплеем и функциональной клавиатурой.
"Кредо-М1" после обнаружения наземных или надводных объектов способна сопровождать их в секторах обзора 12-180 градусов на дальностях от 200 метров до 32 километров, при этом луч радиолокатора можно отклонять вверх и вниз на 18 градусов. С помощью этой станции боевые машины, например, бронетранспортеры или танки определяют на дистанциях до 16 км, человека – 7-8 км, грузовой автомобиль – до 32 км, разрыв артиллерийского снаряда – до 5 км.
Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают добывать трофейную технику в ходе успешного контрнаступления в Харьковской области. Бойцы показали свежую партию российской техники и боеприпасов.
Как сообщалось, в Харьковской области украинские военные захватили современные российские средства инженерного вооружения - противотанковые мины ПТКМ-1Р.
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