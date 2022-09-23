Студентам закрили виїзд з України, а ЄС готує нові санкції проти Росії: новини за 22 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Студентам заборонили виїжджати з України під час війни

Українські чоловіки-студенти зараз не можуть виїхати за кордон, оскільки таке рішення затверджено Кабміном.

Під час воєнного стану в Україні діють обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років і є чітко прописані винятки, кого це не стосується. До переліку винятків не входять студенти.

Євросоюз розгляне запровадження нового пакету санкцій проти РФ

Європейська Рада планує розглянути запровадження нового пакету антиросійських санкцій. Зокрема, очікується розширення економічних обмежень.

Зараз Євросоюз бачить, що президент РФ Володимир Путін виявився "загнаним у кут" після успішного контрнаступу ЗСУ. Але замість того, щоб сісти за стіл переговорів, лідер країни-агресора продовжує завдавати ударів по Україні.

Найбільший з початку війни обмін полоненими: як це було

Україна та Росія провели великий обмін полоненими. У його рамках вдалося звільнити 215 захисників, російській стороні видали 55 військовослужбовців та нардепа Віктора Медведчука.

В Україні вже три випадки віспи мавп

У четвер, 22 вересня, в Україні зафіксовано ще один випадок віспи мавп. Це вже третій випадок захворювання в Україні.

"Всі троє мають легкий перебіг захворювання. Вони не мали підтвердженого контакту з хворим і не були за кордоном. Наразі відбувається епідемічне розслідування", - заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Зеленський зібрав Ставку: обговорили реакцію на мобілізацію та "референдуми"

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача у четвер, 22 вересня.

Приділили окрему увагу крокам реагування на нові виклики, пов’язані з оголошенням країною-агресором мобілізації та підготовкою псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Кремль намагається перекласти провину за поразку під Харковом із Путіна на військових

У Росії шукають винних за провал окупантів у Харківській області. При цьому у Кремлі хочуть перекласти провину за управління "спецоперацією" з президента Володимира Путіна на військових.

"Кремлівські чиновники та експерти у державних ЗМІ гарячково обговорюють причини провалу в Харкові, і в типовій манері Кремль, схоже, намагається перекласти провину з Путіна на російських військових", - сказав високопосадовець НАТО.

Засекречений пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати мільйон росіян

Засекречений сьомий пункт указу глави Кремля Володимира Путіна містить інформацію про обсяг мобілізації в РФ. На військову службу можуть призвати мільйон росіян.

Джерела видання з адміністрації Путіна заявили, що спочатку весь текст указу хотіли засекретити. Однак пізніше у Кремлі вирішили занести під гриф "для службового користування" лише пункт про чисельність мобілізованих.

Росіяни не випускають чоловіків у бік Запоріжжя

У четвер, 22 вересня, окупанти перестали випускати чоловіків віком з 18 до 35 років у бік Запоріжжя на блокпості у Василівці.

"На сьогодні є підтверджена інформація, що у Василівці не пропускають до виїзду у бік Запоріжжя чоловіків призовного віку від 18 до 35 років. Тому ще раз звертаюся до всіх насамперед до чоловіків залишити окуповану територію", - заявив мер міста Іван Федоров.

Підвищення пенсій в Україні з 1 жовтня

З 1 жовтня 2022 року в Україні будуть проведені планові перерахунки пенсій. Виплати зростуть у людей старших за 70 років та у тих, хто має великий страховий стаж.

Прогноз погоди на сьогодні

У більшості регіонів України 23 вересня очікуються дощі. Максимальна температура повітря у п'ятницю становитиме +17 градусів.

Так, уночі дощі синоптики прогнозують у західних та Житомирській областях. Вдень опади очікуються майже на всій території України, крім південних та деяких центральних областей.

Також вночі та вранці північно-східну частину країни огорне туман.

Температура повітря вдень у західних, центральних та північних областях підвищиться до 12-13 градусів тепла. На сході та півдні стовпчик термометра покаже 14-17 градусів із позначкою "плюс".

Вночі температура повітря в Україні коливатиметься від 6 до 9 градусів вище за нуль.