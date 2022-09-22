Крупнейший с начала войны обмен пленными: как это было

Украина и Россия провели большой обмен пленными. В его рамках удалось освободить 215 защитников, российской стороне выдали 55 военнослужащих и нардепа Виктора Медведчука.

РБК-Украина собрало все, что известно о том, как прошел этот обмен.

Брифинг по теме возвращения защитников Украины из российского плена

Операция сразу в четырех странах

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, по поручению президента Владимира Зеленского работа над обменом началась в день, когда бойцы вышли с "Азовстали".

"И с этого дня началась очень непростая работа, которая включала в себя сотни звонков, переговоров, консультаций, поисков. Начиналось все с того, что это казалось нереальной миссией. Особенно это касалось наших выдающихся командиров "Азова", - отметил он.

Также Ермак отметил участие турецкой стороны.

"Мы с офисом президента Эрдогана постоянно общались, они сыграли важную роль, окончательная часть обмена прошла непосредственно в Анкаре. А вообще все происходило в четырех странах. С самого утра мы координировали, в Эр-Рияде мы смогли забрать 10 защитников, которые представляли наших партнеров. Для нас это было очень важно, и это продемонстрировало, что Украина даже во время этой ужасной войны с большим уважением относится к партнерам, граждане которых приехали защищать нашу страну", - подчеркнул он.

Помимо столицы Саудовской Аравии, обмен проходил в Анкаре и в Черниговской области. Один из этапов был в Польше.

Обмен задержался на несколько часов

По словам Ермака, вчера был напряженный день, переносились сроки обмена пленными, задержка составила 7-8 часов. На этом работа не останавливается, поскольку на сегодня в российском плену остаются еще много украинцев.

С 24 февраля освободили более 800 украинцев

Как заявил и.о. главы СБУ Василий Малюк, это был 20-й по счету обмен. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения удалось освободить 802 человека.

Пленные до последнего не знали, куда едут

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что командиры "Азова" не понимали, где находятся. До обмена они пребывали в одиночных камерах на территории России, остальная часть пленных находилась в Еленовке (Донецкая область).

Что с Медведчуком?

У главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова спросили, как россияне начали просить об обмене Вкитора Медведчука и где он находится сейчас.

"Я не могу прямо ответить на ваш вопрос по одной простой причине. Если я на данном этапе раскрою все подробности, все коммуникационные линии и личности людей, с которыми работаем мы и которые работают на нас, следующие операции у нас могут не получиться. Поэтому отнеситесь к этому процессу с пониманием. В интересах того, чтобы процессы продолжались, я прошу дать отсрочку для ответа на ваши вопросы. Когда всех вернем, раскрою все подробности, но не сейчас", - ответил Буданов.

Внезапный обмен

Вечером 21 сентября появилась первая информация об обмене пленными. Частично он прошел в Черниговской области, украинской стороне удалось вернуть защитников Мариуполя. В частности, в сети появились фото начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, парамедика Екатерины Полищук ("Пташка") и старшего сержанта 36-й бригады Михаила Дианова.

Вскоре появились уточненные данные о том, что в общей сложности удалось освободить 215 украинских военных, из них 108 - бойцы "Азова".

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, нынешний обмен - это самый мощный результат, которого украинская сторона добилась с начала полномасштабного вторжения России.

Кого освободили

В рамка обмена пленными удалось освободить много известных украинских защитников: Дениса "Редиса" Прокопенко, Сергея "Волыну" Волынского, Святослава "Калину" Паламаря, Олега Хоменко, Евгения Бову, Дениса Шлегу, Марьяну Момонову и других.

Фото: освобожденные в рамках обмена пленными (t.me/SBUkr)

Также среди освобожденных - военнослужащие Национальной гвардии, Военно-морских сил, Вооруженных сил, войск Территориальной обороны, Службы безопасности Украины, других силовых структур, а также двое гражданских. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Также известно, что восемь участников этого обмена пережили теракт в Еленовке (Донецкая область) в конце июля, в результате которого погибли десятки пленных.

Пятеро под защитой Эрдогана

Одним из посредником в переговорах выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его мнению, нынешний обмен может стать важным шагом к прекращению войны России против Украины.

Под гарантии Эрдогана российская сторона отпустила пятерых защитников Мариуполя. Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега, согласно договоренностям, останутся в Турции до самого конца войны под личной протекцией турецкого президента.

Фото: пятеро командиров останутся в Турции по протекцией Эрдогана (facebook.com/mvs.gov.ua)

Как уточнил президент Украины Владимир Зеленский, пятерых командиров вернули в обмен на 55 российских военнопленных.

"Мы вернули 5 боевых командиров, за которых пришлось побороться больше всего и сложнее всего. Им угрожало жесточайшее. 5 супергероев. В обмен мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни жалости, ни сострадания", - отметил он.

Фактор Медведчука

Еще накануне вечером РБК-Украина из собственных источников стало известно о том, что украинская сторона в рамках обмена выдала обвиняемого в государственной измене нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. За него Москва отдала 200 украинских героев.

"Медведчук - это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, которые собрала СБУ", - объяснил выдачу одиозного политика и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

По его словам, отрабатывая дело Медведчука, в Украине обезвредили не одну агентурную сеть, а также задержали многих предателей, получена информация для дальнейших контрразведывательных мер. Выдача Медведчука не помешает рассмотрению дел в суде, а также конфискации арестованных активов.

Как отметил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, обмен этого человека на 200 пленных показал, насколько он на самом деле важен для Кремля. Хотя еще весной у Путина отвергали всякую возможность обмена Медведчука на бойцов "Азова" и других защитников Мариуполя.

Сегодня российские власти подтвердили освобождение 55 своих военнослужащих. Выдачу кума Путина в Москве пока не прокомментировали.

Освобождение 10 иностранных бойцов ВСУ

При посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана российская сторона также освободила 10 иностранных граждан, которые принимали участие в войне в рядах Вооруженных сил Украины. Вчера самолет с ними приземлился в Эр-Рияде.

Таким образом, были освобождены британцы Эйден Аслин, Шон Пиннер, Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили, американцы Александр Друке и Энди Гейн, гражданин Марокко Брагим Саадун, швед Матиас Густавссон и хорват Векослав Пребег.

Примечательно, что трое из них были приговорены к смертной казни в так называемой "Донецкой народной республике".