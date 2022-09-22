В центре Донецка обстреляли рынок, есть погибшие

Центр временно оккупированного Донецка попал под обстрел. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Под обстрелом оказался Крытый рынок в центре города.

"Глава администрации" города Алексей Кулемзин заявил, что в результате удара есть погибшие и раненые.

Также сообщается, что один из снарядов попал в автобус с людьми, который проезжал мимо рынка.

Напомним, 17 сентября в центре Донецка прогремели взрывы. Предварительно, взрыв был в здании оккупационной "администрации" Ворошиловского района Донецка.

Кроме того, 16 сентября прогремел взрыв в центре Луганска, а именно - в кабинете самопровозглашенного "генпрокурора". После инцидента район оцепили.

Позже российские СМИ написали, что Горенко и его "заместительница" Екатерина Стегленко погибли после взрыва в здании.

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