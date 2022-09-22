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Зеленский собрал Ставку: обсудили реакцию на мобилизацию и "референдумы"

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Украина, Четверг 22 сентября 2022 20:22
Зеленский собрал Ставку: обсудили реакцию на мобилизацию и "референдумы" Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в четверг, 22 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Что обсуждали на Ставке

  • рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период;
  • проанализировали состояние обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами;
  • уделили особое внимание шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Как сообщалось, прошлое заседание Ставки президент Владимир Зеленский проводил 19 сентября. Тогда обсудили вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.

Вчера в РФ объявили частичную мобилизацию, во время которой планируют призвать 300 тысяч резервистов.

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