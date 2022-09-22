Зеленский собрал Ставку: обсудили реакцию на мобилизацию и "референдумы"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Как сообщалось, прошлое заседание Ставки президент Владимир Зеленский проводил 19 сентября. Тогда обсудили вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.

Вчера в РФ объявили частичную мобилизацию, во время которой планируют призвать 300 тысяч резервистов.

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