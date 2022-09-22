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Россия уничтожила вагоны с телами своих военных, ударив по вокзалу в Харькове

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Харьков, Четверг 22 сентября 2022 09:11
Россия уничтожила вагоны с телами своих военных, ударив по вокзалу в Харькове Фото: Россия уничтожила вагоны с телами своих военных, ударив по вокзалу в Харькове (t.me/Bratchuk_Sergey)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих же военных. Это произошло в результате удара противника по железнодорожному вокзалу в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове", - написал Братчук.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине заявили о готовности вернуть России тела ее погибших солдат, которых нашли на полях боев. Впоследствии уже последовали обмены погибшими военными.

Еще в мае катарский телеканал "Аль-Джазира" показал вагон-рефрижератор с телами убитых российских военных.

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