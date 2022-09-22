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РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро

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Украина, Четверг 22 сентября 2022 08:42
РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро Фото: обновлена карта войны в Украине на 22 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные продолжают контрнаступательные операции в сторону Лимана на Донбассе и Херсонской области. Тем временем россияне стягивают дополнительные силы на линию фронта в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро

Восток Украины (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным карт, операции у Лимана продолжаются. Аналитики отмечают, что не могут подтвердить или опровергнуть заявления россиян о том, что бои идут в районе самого Лимана и Ямполя к юго-востоку.

РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро

Войска РФ совершили атаку под Купянском, который недавно деоккупировали наши бойцы.

Что свидетельствует о том, что линия фронта на ряде участков размещается по реке Оскол, а оккупанты предпринимают ограниченные попытки угрожать только отвоеванным украинским позициям вдоль правого берега реки.

Донецкая область

Российские войска продолжают свои наземные атаки на восточную окраину Бахмута и Авдеевку, а также ведут огонь вдоль всей линии фронта в Донецкой области.

РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро

Вместе с тем, противник продолжает целиться в критически важную инфраструктуру, снова обстреляв Славянскую ТЭЦ.

Аналитики отмечают, что россияне провели регулярные обстрелы на западе Донецкой области и востоке Запорожской области, а также перебросили дополнительные силы на линию фронта в Запорожской области (их заметили через оккупированные населенные пункты Донецкой области).

В частности, речь идет о подразделении российской 42-й мотострелковой дивизии. По данным ISW, несколько бронетранспортеров 35-й и 74-й мотострелковых бригад проехали через Розовку Запорожской области, вероятно, к позициям вдоль линии фронта.

Юг

Украинские силы проводят кампанию по оперативной блокировке россиян в Херсонской области. Нанося удары по технике, материально-техническому обеспечению, транспорту и средствам управления врага на юге Украины, а именно в Херсоне, Новой Каховке, Бериславском районе.

РФ стягивает силы в Запорожскую область, а возле Лимана продолжаются операции: карты боев на утро

Немало важен тот факт, что ВСУ уничтожили российские беспилотники во время ведения воздушной разведки Костырки (юго-восточнее Высокополья) и Новодмитровки на восточном берегу реки Ингулец вдоль трассы Т2207. То есть, усиление воздушной разведки россиян в этих районах может свидетельствовать о том, что враг переместил силы из этого сектора фронта.

Кинетическая активность отмечена в тех же районах, что и раньше - недалеко от реки Ингулец, Херсон и Высокополье.

Напомним, по данным утреннего сведения Генштаба, за минувшие сутки подразделения наших войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.

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