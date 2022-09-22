Забирают всех. Оккупанты проводят повальную мобилизацию в Луганской области
В оккупированной Луганской области оккупанты проводят не так называемую "частичную мобилизацию", а повальную - забирают всех.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Что касается частичной мобилизации, она не частичная, она в полной мере полна мобилизация, забирают всех абсолютно, уже нет даже медицинских комиссий, уже и по возрасту они планки подняли, уже нет брони на каких-нибудь критических предприятиях", - рассказал он.
При этом, по данным Гайдая, оккупанты находятся в плохом настроении, потому что несмотря на повальную мобилизацию, ее они все равно проваливают, потому что "пушечного мяса" почти нет, ждут пополнения после объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в России.
"Настроения у них не очень хорошие, с мобилизацией все плохо. Она провалена, ну и увидим, что они там нарисуют на так называемом "референдуме". И если удастся им провести", - добавил глава региона.
Как сообщалось, во время выступления 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил старт частичной мобилизации в России.
Напомним, псевдореферендумы оккупанты хотят провести на захваченных территориях Украины с 23 по 27 сентября.
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