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Скандал с НАБУ и САП: потеряет ли Украина поддержку Запада

Киев, Суббота 26 июля 2025 08:00
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Скандал с НАБУ и САП: потеряет ли Украина поддержку Запада Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц (фото: Getty Images)
Автор: Роман Кот

На этой неделе в Украине возник настоящий политический кризис вокруг НАБУ и САП.

РБК-Украина рассказывает, как в течение недели на ситуацию реагировали на Западе и скажется ли скандал на дальнейших отношениях Украины с США и ЕС.

Главное:

  • Как западные партнеры отреагировали на попытки ограничить НАБУ и САП?
  • В чем различия в позиции ЕС и США?
  • Будут ли в отношении Украины карательные меры?

Едва ли не впервые с начала полномасштабного вторжения РФ главные события в общественной жизни Украины касались не войны или переговоров о ее завершении. Хотя на фронте ситуация остается сложной, масштабные обстрелы тыла не прекращаются, а в Турции состоялся очередной раунд переговоров с Россией, на короткое время в Украину вернулась настоящая политика. А это в свою очередь создало новые вызовы в отношениях с ключевыми партнерами Киева.

Глубокое беспокойство

В понедельник 21 июля по всей Украине СБУ и ГБР провели десятки обысков у сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, по подозрению в целом наборе преступлений: от государственной измены до ДТП, совершенных несколько лет назад.

В начале недели события развивались так быстро, что понять их суть было непросто – как в иностранных посольствах в Киеве, так и в столицах ключевых партнеров Украины. Дополнительно сумбур внес тот факт, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта как раз находились с турне в Японии и Китае.

Первая реакция на ситуацию с НАБУ от послов Большой семерки в Киеве появилась только вечером 21 июля. "Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезную обеспокоенность и намерены обсудить эти события с руководством правительства", – говорилось в сообщении послов.

Они уточнили, что хотят поддерживать прозрачность, независимые институты и надлежащее управление. На следующий день поводов для беспокойства стало еще больше.

Днем 22 июля украинский парламент принял законопроект №12414, которым существенно ограничил независимость НАБУ и САП.

Одновременно с этим представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Евросоюз обеспокоен последними действиями Украины в отношении антикоррупционных органов. "Эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности", – подчеркнул Мерсье.

Также он напомнил, что ЕС предоставляет Украине значительную финансовую помощь при условии достижения прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления. Переводя с дипломатического языка, это означает: если Европа посчитает, что Украина не выполняет своих обязательств по борьбе с коррупцией, финансирование может быть прекращено или предоставлено в меньшем объеме, чем планировалось.

Разговоры с президентом

Еще несколько часов после принятия закона как в Украине, так и за рубежом существовала надежда, что президент Зеленский его ветирует. По данным Financial Times, президент Франции Эммануэль Макрон и уже упомянутый Антониу Кошта пытались отговорить президента Украины от подписания скандального законопроекта. Они звонили Зеленскому перед подписанием, буквально "в последний момент".

Кроме них, не подписывать законопроект требовали послы стран G7 в Киеве. Один из послов сообщил Financial Times, что их якобы держали более двух часов в закрытой комнате без телефонов – чтобы они не смогли донести своим правительствам о намерениях Зеленского.

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что такие действия являются серьезным шагом назад в процессе евроинтеграции Украины. А глава дипломатического ведомства Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что президенту Зеленскому передали: "худшее, что он может сейчас сделать, это отказаться от борьбы с коррупцией. Украинцы борются за честное, европейское государство".

Вместе с тем, президент Зеленский впоследствии сообщил, что не разговаривал с Урсулой фон дер Ляйен на этой неделе.

Открытой реакции от Белого дома на ситуацию так и не поступило, зато с заявлением выступили двое влиятельных сенаторов. Члены Сенатского комитета по международным отношениям демократка Джин Шахин и республиканец Линдси Грэм выразили опасения, что закон подрывает значительную часть антикоррупционного прогресса в Украине. Они в очередной раз напомнили, что одним из самых распространенных аргументов для прекращения поддержки Украины является то, что в стране царит коррупция.

В этом контексте, одиозная ультраправая конгрессменка США Марджори Тейлор Грин распространила ложную информацию о протестах, которые начались в Украине. Конгрессмен написала, что они вспыхнули якобы из-за того, что Зеленский "отказывается прекращать войну".

Попытки "отыграть" ситуацию

Уже после второго дня протестов и разговоров с западными партнерами президент Зеленский пошел на некоторые уступки. Вечером 23 июля он заявил, что в ближайшее время в Верховную Раду будет внесен президентский законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных институтов и исключить любое российское влияние на правоохранительные органы.

Во внесенном в четверг законопроекте, по сути, отменяется урезание полномочий антикоррупционных органов, хотя и содержатся несколько нововведений. В частности, предусматривается проверка сотрудников НАБУ на полиграфе.

Сразу после заявления президента Украины, 24 июля в Еврокомиссии заявили, что "приветствуют" разработку нового законопроекта по нормализации деятельности НАБУ и САП.

"Мы работаем с Украиной, чтобы убедиться, что наши беспокойства, которые были четко объяснены вчера и позавчера (22-23 июля - ред.), действительно учтены", – заявили в ЕК.

Послы G7 также приветствовали решение относительно НАБУ и САП.

В этот же день Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Проинформировал о подготовке законопроекта, который усилит систему правопорядка и гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры. Кир предложил привлечь экспертов, которые могут быть полезными для долгосрочного сотрудничества", – сообщил президент Украины.

По его словам, они с премьером Великобритании договорились быть в контакте по этому вопросу.

Разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом также отчасти касался урегулирования ситуации вокруг НАБУ и САП. "Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь", – сообщил Зеленский.

"Наверное, надо было делать диалог. Всегда надо коммуницировать", – отметил президент 24 июля уже во время общения с медиа.

Однако, по его словам, он сосредоточен на вопросах войны в Украине. "Потому что сейчас в Украине вопрос номер один – это вопрос войны", – сказал президент.

В Брюсселе наблюдают за событиями, поддерживая диалог с Киевом. Тарас Качка, новый вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, проинформировал о новой законодательной инициативе Марту Кос, еврокомиссара по вопросам расширения, и заявил, что "законопроект учитывает беспокойство экспертов и международного сообщества".

В свою очередь, Кос заявила, что "внимательно следит за событиями". Она подчеркнула, что верховенство права и ценности ЕС – это не просто критерии вступления, "это то, чего хотят украинцы".

Уже вечером пятницы появилась официальная информация о том, что Евросоюз урежет следующий транш Украине в рамках программы Ukraine Facility – Киев недосчитается 1,5 млрд евро. И хотя официально это объяснено другими проблемами с реформами (по децентрализации, реформе АРМА, отбору судей в Высший антикорсуд), источник РБК-Украина сообщил, что и урезанная сумма не будет предоставлена, пока ситуация с НАБУ и САП не будет решена.

***

События текущей недели могут иметь далеко идущие последствия как для внутриполитической жизни Украины, так и для отношений с западными, прежде всего европейскими партнерами.

Де-факто, до сих пор в ЕС (за отдельными исключениями, вроде Виктора Орбана) работал негласный мораторий на критику украинской власти – для того, чтобы не ослаблять и так сложное положение Украины в борьбе с российской агрессией. Теперь же в адрес Киева зазвучали первые критические ноты на официальном уровне, западные медиа же в своих оценках ситуации были еще более откровенными.

Так что непосредственное суровое "наказание" Украины за последние действия ее власти вряд ли наступит в скором времени – конечно, при условии, что на следующей неделе соответствующий законопроект будет успешно проголосован в Верховной раде. Однако по итогам этих событий Украина точно не облегчила себе ни одну задачу на европейском треке: ни получение дополнительной помощи, ни движение в направлении членства в ЕС.

При написании материала использовались заявления украинских, европейских и американских политиков, публикации Financial Times, Reuters, Politico.

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