Конгрессменка Грин распространила фейк о протестах в Киеве: украинцы не смолчали
Одиозная ультраправая конгрессменша США Марджори Тейлор Грин распространила ложную информацию о массовых протестах в Киеве. Впрочем украинцы быстро опровергли эти заявления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в X.
Грин заявила, что люди вышли на улицы якобы против президента Владимира Зеленского и его отказа закончить войну в Украине.
Грин опубликовала в Х видео, на котором протестующие выкрикивают: "Руки прочь от НАБУ!", которые были снять во время митинга после принятия скандального закона №12414, снизившего независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Однако конгрессмен решила, что массовые протесты в Киеве вспыхнули якобы именно из-за Зеленского.
"В Киеве вспыхнули массовые протесты против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Молодец украинский народ, выбросьте его с должности!", - написала она.
Огромные протесты вспыхивают в Киеве против украинского президента Зеленского, так как он является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну.- Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) 22 июля 2025
Молодец украинский народ! Вышвырните его с поста!
А Америка должна СТОП финансировать и посылать оружие!!!
pic.twitter.com/WMJuMB7PlA
Более того, она призвала США прекратить финансирование и поставки оружия в Украину.
Однако в комментариях украинцы объяснили Грин, что она ошибается, и что причина протестов не Зеленский, а закон, ослабляющий НАБУ и САП.
На данный фейк в комментариях под заметкой отреагировали волонтеры и общественные деятели, в частности Сергей Стерненко и Игорь Ланченков.
Протесты против закона 12414
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон, который существенно урезает полномочия НАБУ и САП. При этом полномочия генпрокурора расширили. Президент Владимир Зеленский подписал закон в тот же день, и уже на следующий день он вступил в силу.
Это вызвало общественный резонанс - украинцы по всей стране вышли на протесты.
На фоне этого Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что российские спецслужбы и пропагандисты изучают ситуацию вокруг протестов. По их данным, враг может прибегнуть к провокациям.
А тем временем в Центре противодействия дезинформации отметили, что РФ уже искажает содержание митингов. А российская пропаганда вообще использует "фотошоп" и подделывает фото с митингов, пытаясь сделать вид, что протесты идут именно против президента Украины Владимира Зеленского.
Заметим, что в отдельном материале РБК-Украина объясняло, что не так с законом о НАБУ и САП и какое решение предлагает Зеленский.
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