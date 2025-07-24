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Конгрессменка Грин распространила фейк о протестах в Киеве: украинцы не смолчали

Украина, Четверг 24 июля 2025 12:11
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Конгрессменка Грин распространила фейк о протестах в Киеве: украинцы не смолчали Фото:ультраправая республиканка Марджори Тейлор Грин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Одиозная ультраправая конгрессменша США Марджори Тейлор Грин распространила ложную информацию о массовых протестах в Киеве. Впрочем украинцы быстро опровергли эти заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в X.

Грин заявила, что люди вышли на улицы якобы против президента Владимира Зеленского и его отказа закончить войну в Украине.

Грин опубликовала в Х видео, на котором протестующие выкрикивают: "Руки прочь от НАБУ!", которые были снять во время митинга после принятия скандального закона №12414, снизившего независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Однако конгрессмен решила, что массовые протесты в Киеве вспыхнули якобы именно из-за Зеленского.

"В Киеве вспыхнули массовые протесты против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Молодец украинский народ, выбросьте его с должности!", - написала она.

Более того, она призвала США прекратить финансирование и поставки оружия в Украину.

Однако в комментариях украинцы объяснили Грин, что она ошибается, и что причина протестов не Зеленский, а закон, ослабляющий НАБУ и САП.

На данный фейк в комментариях под заметкой отреагировали волонтеры и общественные деятели, в частности Сергей Стерненко и Игорь Ланченков.

Протесты против закона 12414

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон, который существенно урезает полномочия НАБУ и САП. При этом полномочия генпрокурора расширили. Президент Владимир Зеленский подписал закон в тот же день, и уже на следующий день он вступил в силу.

Это вызвало общественный резонанс - украинцы по всей стране вышли на протесты.

На фоне этого Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что российские спецслужбы и пропагандисты изучают ситуацию вокруг протестов. По их данным, враг может прибегнуть к провокациям.

А тем временем в Центре противодействия дезинформации отметили, что РФ уже искажает содержание митингов. А российская пропаганда вообще использует "фотошоп" и подделывает фото с митингов, пытаясь сделать вид, что протесты идут именно против президента Украины Владимира Зеленского.

Заметим, что в отдельном материале РБК-Украина объясняло, что не так с законом о НАБУ и САП и какое решение предлагает Зеленский.

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Владимир Зеленский Киев Соединенные Штаты Америки НАБУ САП Митинг
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