Конгрессменка Грин распространила фейк о протестах в Киеве: украинцы не смолчали

Одиозная ультраправая конгрессменша США Марджори Тейлор Грин распространила ложную информацию о массовых протестах в Киеве. Впрочем украинцы быстро опровергли эти заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в X .

Грин заявила, что люди вышли на улицы якобы против президента Владимира Зеленского и его отказа закончить войну в Украине.

Грин опубликовала в Х видео, на котором протестующие выкрикивают: "Руки прочь от НАБУ!", которые были снять во время митинга после принятия скандального закона №12414, снизившего независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Однако конгрессмен решила, что массовые протесты в Киеве вспыхнули якобы именно из-за Зеленского.

"В Киеве вспыхнули массовые протесты против президента Украины Зеленского, который является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Молодец украинский народ, выбросьте его с должности!", - написала она.

Огромные протесты вспыхивают в Киеве против украинского президента Зеленского, так как он является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну.



Молодец украинский народ! Вышвырните его с поста!



А Америка должна СТОП финансировать и посылать оружие!!!



pic.twitter.com/WMJuMB7PlA - Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) 22 июля 2025

Более того, она призвала США прекратить финансирование и поставки оружия в Украину.

Однако в комментариях украинцы объяснили Грин, что она ошибается, и что причина протестов не Зеленский, а закон, ослабляющий НАБУ и САП.

На данный фейк в комментариях под заметкой отреагировали волонтеры и общественные деятели, в частности Сергей Стерненко и Игорь Ланченков.