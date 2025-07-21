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Послы G7 встревожены скандалом вокруг НАБУ и хотят встречи с Кабмином

Киев, Понедельник 21 июля 2025 21:42
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Послы G7 встревожены скандалом вокруг НАБУ и хотят встречи с Кабмином Иллюстративное фото: в НАБУ прошли обыски (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Послы стран "Большой семерки" следят за объявлением подозрений сотрудникам НАБУ. Они выразили обеспокоенность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на послов G7 в соцсети X.

"G7 внимательно следит за сегодняшними событиями в НАБУ, в частности, расследование в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях. Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезную обеспокоенность и намерены обсудить эти события с руководством правительства", - сказано в сообщении послов.

Они уточнили, что хотят поддерживать прозрачность, независимые институты и надлежащее управление, а также ценят партнерство в Украине для совместной борьбы с коррупцией.

Подозрения сотрудникам НАБУ

Напомним, сегодня, 21 июля, Служба безопасности Украины без предупреждения пришла с обысками в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

В НАБУ подчеркнули, что правоохранители получили доступ к информации обо всех мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП.

Позже стало известно, что правоохранители "разоблачили "крота" ФСБ" в рядах самого элитного закрытого подразделения НАБУ. Подозреваемый якобы работал на предателя Дмитрия Иванцова - бывшего заместителя руководителя охраны президента-беглеца Януковича.

Также СБУ разоблачила одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. Правоохранители выяснили, что фигурант мог помогать продавать России техническую коноплю.

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