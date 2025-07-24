Макрон и Кошта хотели отговорить Зеленского от подписания закона о НАБУ и САП, - СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского Совета Антониу Кошта пытались отговорить президента Украины Владимира Зеленского от подписания скандального законопроекта №12414. Они звонили Зеленскому перед подписанием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Издание ссылается на собственные источники среди европейских чиновников. Собеседники рассказали, что Макрон и Кошта позвонили Зеленскому буквально "в последний момент".
Кроме них, не подписывать документ, ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) требовали послы стран G7 в Киеве.
Один из послов заявил, что их якобы держали более двух часов в закрытой комнате без телефонов - чтобы они не смогли донести своим правительствам о намерениях Зеленского. Президент Украины в конце концов подписал законопроект, несмотря на все уговоры.
Кроме этого, издание пообщалось с одним из депутатов из "Слуги народа". Он рассказал, как нардепов собирали на голосование. По словам депутата, Офис президента якобы приказал депутатам срочно вернуться в столицу, чтобы проголосовать за закон. При этом нардепам от фракции СН сообщили, что "босс следит за вами" и будет отмечать любое проявление депутатского сопротивления.
Закон про НАБУ и САП
22 июля парламент поддержал законопроект №12414, который существенно меняет распределение полномочий между антикоррупционными органами. Также закон усиливает роль генеральной прокуратуры в делах, которые ранее вели исключительно НАБУ и САП.
На фоне этого в Киеве и ряде других городов состоялись акции протеста. Впрочем, несмотря на это, Зеленский подписал документ. Правда, из-за протестов украинцев и требований европейских представителей Зеленский впоследствии анонсировал еще один законопроект, который должен решить проблему с полномочиями НАБУ и САП.
В специальном разъяснительном материале издание РБК-Украина проанализировало противоречивые положения закона и объяснило, какие альтернативные варианты предлагает глава государства.
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