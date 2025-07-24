ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Макрон и Кошта хотели отговорить Зеленского от подписания закона о НАБУ и САП, - СМИ

Украина, Четверг 24 июля 2025 16:46
UA EN RU
Макрон и Кошта хотели отговорить Зеленского от подписания закона о НАБУ и САП, - СМИ Фото: президент Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского Совета Антониу Кошта пытались отговорить президента Украины Владимира Зеленского от подписания скандального законопроекта №12414. Они звонили Зеленскому перед подписанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание ссылается на собственные источники среди европейских чиновников. Собеседники рассказали, что Макрон и Кошта позвонили Зеленскому буквально "в последний момент".

Кроме них, не подписывать документ, ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) требовали послы стран G7 в Киеве.

Один из послов заявил, что их якобы держали более двух часов в закрытой комнате без телефонов - чтобы они не смогли донести своим правительствам о намерениях Зеленского. Президент Украины в конце концов подписал законопроект, несмотря на все уговоры.

Кроме этого, издание пообщалось с одним из депутатов из "Слуги народа". Он рассказал, как нардепов собирали на голосование. По словам депутата, Офис президента якобы приказал депутатам срочно вернуться в столицу, чтобы проголосовать за закон. При этом нардепам от фракции СН сообщили, что "босс следит за вами" и будет отмечать любое проявление депутатского сопротивления.

Закон про НАБУ и САП

22 июля парламент поддержал законопроект №12414, который существенно меняет распределение полномочий между антикоррупционными органами. Также закон усиливает роль генеральной прокуратуры в делах, которые ранее вели исключительно НАБУ и САП.

На фоне этого в Киеве и ряде других городов состоялись акции протеста. Впрочем, несмотря на это, Зеленский подписал документ. Правда, из-за протестов украинцев и требований европейских представителей Зеленский впоследствии анонсировал еще один законопроект, который должен решить проблему с полномочиями НАБУ и САП.

В специальном разъяснительном материале издание РБК-Украина проанализировало противоречивые положения закона и объяснило, какие альтернативные варианты предлагает глава государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАБУ САП Эммануэль Макрон
Новости
Залужный дал неутешительный прогноз по продолжительности войны
Залужный дал неутешительный прогноз по продолжительности войны
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки