ЕС урежет следующий транш для Украины: каковы причины и новая сумма
Европейский Союз значительно урежет следующий транш в рамках программы Ukraine Facility. Официальная причина - страна не успевает с реформами, но, как стало известно РБК-Украина, и на сроки этой выплаты мог повлиять антикоррупционный скандал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии спикера Еврокомиссии Гийома Мерсье и источников во власти.
Что о новом транше говорят в Еврокомиссии
По словам Мерсье, украинская сторона еще 6 июня подала платежный запрос на частичную выплату транша - 3 млрд вместо 4,5 млрд евро. Еврокомиссия рассмотрела его и в конце июня подала предложение Совету ЕС,
"Четвертый платеж является крупнейшим по сумме и объему необходимых реформ. При выполнении всех показателей Украина получила бы 4,5 млрд евро, при этом необходимо провести 16 реформ. В своем запросе Украина заявила о выполнении 13 из 16 необходимых реформ", - отметил спикер ЕК.
Он также добавил, что Комиссия оценила 13 завершенных реформ и предложила выделить 3,05 млрд евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility.
Выполнение еще трех реформ продолжается. Одна из них - это закон о территориальной организации органов исполнительной власти ("реформа децентрализации"), вторая - реформа АРМА, третья - отбор судей Высшего антикоррупционного суда.
В соответствии с методологией частичных выплат, принятой ранее в 2025 году, в случае несвоевременного завершения реформы соответствующая сумма удерживается на срок до 12 месяцев, в течение которых реформа может быть реализована и произведена соответствующая выплата, добавил Мерсье.
Украина потеряла 1,5 млрд евро? Что говорят источники
Один из источников РБК-Украина в правительстве подтвердил, что четвертый транш в рамках Ukraine Facility будет в размере 3,05 евро. А сам транш будет перечислен после соответствующего решения Совета ЕС.
Еще один проинформированный источник отмечает, что, действительно, размер четвертой выплаты будет меньше, чем ожидалось.
"Не 4,5 млрд евро. Но даже меньшая сумма будет предоставлена с задержкой до того момента, пока не будет решен в том числе и вопрос по НАБУ и САП, и восстановлению независимости этих органов", - подчеркнул собеседник РБК-Украина.
Кроме того, при выполнении всех условий фактически можно будет добрать недостающие 1,5 млрд евро до конца года. То есть Украина сможет получить эти деньги, если успеет провести реформы и больше не будет "спорных моментов", добавил источник.
Що таке Ukraine Facility
Ukraine Facility - це фінансовий інструмент ЄС, створений для підтримки України під час війни та у період післявоєнного відновлення. У межах програми на 2024-2027 роки передбачено 50 мільярдів євро.
Кошти надаються у формі грантів і кредитів і спрямовуються на макрофінансову допомогу, відбудову, реформи та модернізацію. Використання фінансів контролюється через спеціальний механізм звітності й оцінки ходу реформ.
Як заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, ЄС у довгостроковому бюджеті на 2028-2034 роки запланував 100 мільярдів євро на підтримку України. Гроші буде закладено в "Український фонд" (Ukraine Facility).
На початку квітн цього року Україна, в рамках програми Ukraine Facility, отримала черговий транш допомоги. Розмір підтримки склав 3,5 млрд євро (3,79 млрд доларів).
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