Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект 13533 о возвращении независимости НАБУ и САП. Накануне подобный документ подала группа из 48 народных депутатов. В чем разница между законопроектами по НАБУ и САП и когда проголосует Рада, – читайте в материале РБК-Украина.

Главное

Почему возник скандал вокруг НАБУ и САП

Что предлагает Зеленский в проекте 13533

Когда Рада рассмотрит документ президента

Какую альтернативу предлагают нардепы

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада поддержала законопроект 12414, в который перед вторым чтением внесли правки. Они касались фактического лишения независимости НАБУ и САП.

В частности, генпрокурор получил возможность истребовать любые дела у детективов НАБУ, а также отдавать производства, которые рассматривает Бюро, другим правоохранительным органам. Такие критически важные изменения объясняли тем, что НАБУ надо уберечь от российского влияния, а дела, которые "висят" годами, должны быть сдвинуты с места.

Проект закона в молниеносном темпе прошел комитеты парламента, сразу появился в повестке дня сессии Рады и быстро был проголосован. Свои голоса за него отдали 263 народных депутата, а уже вечером его подписал президент Владимир Зеленский, несмотря на то, что недалеко от Офиса президента уже собирались люди на первые протесты.

Правки вызвали настоящий шок как внутри украинского общества, так и за его пределами. Пока западные партнеры пытались убедить власть, что независимость НАБУ и САП надо вернуть, митинги набирали обороты. На второй день после принятия законопроекта на площадях украинских городов собралось больше людей, чем до этого. Поэтому в Офисе президента были вынуждены прислушаться.

24 июля, на третий день после подписания закона, Зеленский выступил с новым законопроектом. Он по сути полностью "обнулил" предыдущий и предложил свои "предохранители".

Три дня дискуссий

Скандальные правки по работе НАБУ и САП появились довольно неожиданно и также неожиданно быстро были проголосованы Радой. В парламенте цифру "263" на табло встретили аплодисментами и всеобщей радостью. И это довольно очевидно, потому что некоторые из тех, кто голосовал "за", и сами являются фигурантами в делах детективов НАБУ и САП.

Как только завершилось голосование, к журналистам вышли руководители обоих антикоррупционных органов – Семен Кривонос и Александр Клименко. Они заявили, что правки фактически уничтожают антикоррупционную инфраструктуру в Украине и призвали президента Владимира Зеленского ветировать законопроект.

В течение дня критики законопроекта подняли целую волну недовольства – нардепы, которые голосовали против, призвали готовить альтернативу и уже начали собирать под нее голоса. Лидеры общественного мнения и активисты в социальных сетях назначили время и место для протестов.

Зеленский с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Параллельно с этим западные партнеры один за другим заявляли об обеспокоенности. В частности, союзники напомнили, что независимость НАБУ и САП – одно из условий евроинтеграции Украины. Удивлены изменениями в отношении антикоррупционных органов Украины были, в частности, президент Еврокомиссии, лидеры Франции, Германии и Великобритании, американские конгрессмены. Главный призыв – НАБУ и САП нужно вернуть независимость.

"Демонтаж ключевых предохранителей, защищающих независимость НАБУ – это серьезный шаг назад. Независимые институты, как НАБУ и САП, являются жизненно важными для европейского пути Украины. Верховенство права остается в центре переговоров о вступлении в ЕС", – добавила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

В тот же день на защиту правок вышли генпрокурор Руслан Кравченко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Выступая перед журналистами на поздней пресс-конференции, последний, в частности, говорил об определенном влиянии на Бюро со стороны России. Также Малюк дал понять, что в Бюро не спешили с решением этого вопроса, приведя в пример дело против одного из сотрудников НАБУ Виктора Гусарова, которого подозревают в сотрудничестве с Россией.

И оба спикера заверили медиа – НАБУ и САП будут оставаться независимыми, даже несмотря на то, что теперь оба органа полностью подчинены Офису генпрокурора.

"Мы живем в правовом государстве? Я говорю в правовом. Основной закон какой? Конституция. Никто никого не ликвидировал. Я не депутат и не законодатель. И поверьте мне, там то, что они голосовали, это вопрос нардепов, и лучше вам спросить у них. Это будет правильно и логично. Они дадут какие-то детали", – отметил тогда глава СБУ.

Украинцы со вторника протестуют из-за скандального закона (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Также Малюк напомнил скандальные обыски в рядах Нацгвардии, в частности, у бригадного генерала Александра Пивненко. Они, по словам главы СБУ, сильно деморализовали военных в рядах Нацгвардии, поэтому министру внутренних дел Игорю Клименко пришлось несколько недель ездить по бригадам и успокаивать солдат.

Это же РБК-Украина рассказали источники в высших кругах власти. По словам собеседников, причина, почему эти правки появились, была не столько в том, что Офису президента хотелось контролировать Бюро и антикоррупционную прокуратуру.

"У власти были претензии относительно того, что дела проходят мимо них, они узнают об этом из СМИ, при этом само общество спрашивает с них о борьбе с коррупцией", - рассказывает источник издания.

Тем временем недалеко от правительственного квартала в Киеве и в других украинских городах собирались протесты.

По информации РБК-Украина, в одной только столице на площадь Франко за весь вечер в совокупности пришло около 5 тысяч человек. Они с различными лозунгами призывали Зеленского не подписывать законопроект. Но президент его все же подписал, чем вызвал возмущение у протестующих и выкрики "Ганьба!".

Традиционное вечернее обращение Зеленского появилось в сетях аж после полуночи. Президент, как и генпрокурор с главой СБУ, подчеркнул, что есть риск определенного российского влияния на антикоррупционные органы, а дела "на миллиарды висят годами". Но эти слова мало кого убедили, поэтому на следующий день – 23 июля критики законопроекта продолжили собирать голоса за альтернативный проект, а протестующие заявили об очередной волне митингов.

В полдень 23 июля президент встретился с руководителями ключевых правоохранительных органов страны – ГБР, НАБУ, САП, НАПК, а также с министром внутренних дел. Описывая встречу, Зеленский еще раз заявил, что главный враг украинцев – это Россия, а производства не должны расследоваться годами. Но и добавил, что протестующие были услышаны, впрочем, не продолжил мысль.

Генпрокурор Руслан Кравченко заверял, что НАБУ и САП останутся независимыми (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Днем в Офисе генпрокурора снова прошла пресс-конференция. Руслан Кравченко, отвечая на вопросы, заявил, что на утренней встрече с президентом речь шла, в частности, о том, что все недовольство законопроектом надо собрать в одно заявление и проработать их в ближайшие недели. Но вечером на площади городов вышло еще больше протестующих, чем в первый день, что, очевидно, немного ускорило процесс.

24 июля, на третий день после принятия скандальных правок, Зеленский объявил, что сделает альтернативное предложение, которое вернет независимость НАБУ и САП, а через несколько часов внес в парламент соответствующий законопроект.

Как рассказывали РБК-Украина собеседники среди депутатов, прохождение нового законопроекта через зал выглядит не такой простой задачей. Во вторник принятие правок к проекту №12414 сопровождалось не только возмущением оппозиции, но и открытой радостью проголосовавших. Антикоррупционные структуры всегда имели в стенах парламента невысокую репутацию, в частности потому, что они регулярно расследовали дела против самих депутатов.

Поэтому теперь получить 226 голосов за новый законопроект Зеленского в сессионном зале – сложная задача, особенно после того, как считанные дни назад этот зал проголосовал за диаметрально противоположное решение. Однако источники в "Слуге народа" склоняются к тому, что он все же будет рассмотрен в зале, для чего депутатов специально "выдернут" из каникул – в какой-то из ближайших календарных дней.

Что в президентском проекте

Законопроект 13533 отменяет все процессуальные ограничения для САП, которые были внесены в Уголовный процессуальный кодекс законом 4555-ІХ (законопроект 12414), а также изменения, которые касались подследственности дел НАБУ.

"Действующая редакция УПК содержит потенциальные риски для эффективного функционирования антикоррупционной инфраструктуры в Украине, в частности относительно независимости НАБУ и САП", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Основные изменения:

руководитель САП возвращает самостоятельность в управлении САП без контроля со стороны генпрокурора;

руководитель САП восстанавливает право сообщать о подозрении должностным лицам, в частности нардепам, кандидатам в президенты Украины, омбудсмену, прокурору САП, директору НАБУ, главе НАПК, премьеру, членам Кабмина, директору ГБР;

генпрокурор теряет доступ к материалам дел НАБУ и право давать указания детективам НАБУ;

восстанавливается исключительная подследственность НАБУ и запрещается передавать дела НАБУ другим органам;

отменяются изменения относительно оснований проведения неотложного обыска (без постановления следственного судьи).

В то же время президентский законопроект вводит проверки на полиграфе работников НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора, ГБР и Нацполиции, которые имеют допуск к государственной тайне. Как говорится в пояснительной записке, это нужно для защиты антикоррупционных органов от российского влияния.

"Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, – это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция - должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки", – отметил Зеленский в традиционном вечернем обращении.

Зеленский на фоне протестов внес новый законопроект о САП и НАБУ (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Проверки будут проводиться не реже, чем один раз в два года. Первую такую проверку СБУ должна провести в течение полугода после вступления в силу закона.

Кроме того, законопроект предлагает запретить выезд работников НАБУ за границу во время военного положения, кроме служебных командировок. Соответствующие изменения должны ввести правительство и НАБУ в течение одного месяца

Как на законопроект 13533 реагирует НАБУ и САП

НАБУ и САП поддержали законопроект, который внес в парламент Зеленский. Антикоррупционные органы подтвердили, что документ восстанавливает все их процессуальные полномочия и гарантии их независимости.

"НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную Раду как можно быстрее принять инициативу президента за основу и в целом. Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП", – говорится в совместном заявлении.

Что же касается идеи Зеленского относительно проверок на полиграфе – то их, как пояснили в Бюро, будет проводить не СБУ, а Управление внутреннего контроля НАБУ.

"Стоит отметить: применение полиграфа в таких случаях – устоявшаяся внутренняя практика Бюро. Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это не новация, а инструмент внутренней добропорядочности", – заявили в НАБУ.

Однако в НАБУ подчеркнули, что важно, чтобы методология проверок, утвержденная НАБУ и СБУ, исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на работников.

Когда Рада может рассмотреть законопроект 13533

Зеленский внес свой законопроект в Раду как неотложный, поэтому, как заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, депутаты рассмотрят его на ближайшем заседании. Когда именно может состояться голосование – пока неизвестно.

Законопроект Зеленского ожидает рассмотрения в Раде (фото: Getty Images)

Дело в том, что на этой неделе депутаты ушли на так называемые "каникулы" – четырехнедельный перерыв в заседаниях. Однако за спикером остается возможность собрать депутатов на внеочередное заседание – даже во время "каникул".

По словам депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, рассмотрение законопроекта Зеленского может состояться уже на следующей неделе. Вероятно, между 29 и 31 июля.

Альтернативное предложение нардепов

Накануне группа из 48 депутатов из разных фракций внесли в парламент собственную инициативу по возвращению независимости НАБУ и САП. Главное отличие депутатского законопроекта, зарегистрированного под номером 13531 – полная отмена изменений, которые были введены скандальным законом.

В проекте Зеленского некоторые из изменений, введенных скандальным законом, не затрагиваются. Например, остается в силе механизм "истребования" материалов с целью проверки генпрокурором, однако теперь за исключением производств НАБУ.

Депутатский законопроект уже передали руководству парламента. Но, учитывая наличие президентской инициативы, документ вряд ли дойдет до рассмотрения в зале.

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Протесты в Украине ожидаемо вызвали довольно бурную реакцию как среди союзников, так и среди врагов. В Службе внешней разведки предупредили, что Кремль стремится использовать митинги в своих интересах. Поэтому в российском сегменте начали появляться новости о том, что украинцы вышли на улицы с призывами капитулировать, свергнуть власть и еще многими заявлениями, которые играют на руку противнику.

Довольно быстрая реакция власти на проблему, которую при желании действительно можно было избежать и вообще не создавать, даст России меньше повода для очередных фейков о "новом украинском майдане". Кроме того, у власти появилась реальная возможность услышать "антикоррупционеров" и создать контакт, а в перспективе сделать этот контакт регулярным и эффективным.

Полномасштабная война, которая длится уже более трех с половиной лет, обострила запрос украинского общества на справедливость. Протесты, которые собрались стихийно и бушевали несколько дней, дали понять, что люди хотят диалога с властью и заставят себя услышать, если их желание не удовлетворить.

К тому же, сам факт протестов показал не только врагам, но и скептикам внутри Европы, что в Украине есть все признаки демократии, несмотря на российские нарративы о "киевском режиме". А сама же украинская власть, в отличие от российской, готова слышать народ и исправлять ошибки, даже если не хочет их публично признавать.

При подготовке материала использовались тексты законопроектов 13533 и 13531, заявления президента Украины Владимира Зеленского, спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, НАБУ и САП.