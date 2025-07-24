ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский обсудил с Мерцем экспертизу законопроекта о НАБУ: Германия готова помочь

Киев, Четверг 24 июля 2025 18:50
UA EN RU
Зеленский обсудил с Мерцем экспертизу законопроекта о НАБУ: Германия готова помочь Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Германия может присоединиться к экспертизе законопроекта президента Украины Владимира Зеленского о независимости НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

По словам президента, он провел очень хороший телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Зеленский рассказал Мерцу, что согласовал законопроект, который гарантирует независимость и действенность антикоррупционных институций в Украине. По его словам, такой документ уже поддержали антикоррупционные органы. Также было согласие, что не может быть вмешательства России в их работу.

"Предложил Германии присоединиться к экспертизе законопроекта. Фридрих заверил в готовности помочь", - уточнил президент.

Также стороны во время звонка обсудили реализацию договоренностей с ЕС и работу над открытием вступительных переговоров. В таком вопросе есть поддержка Германии.

Зеленский уточнил, что рассказал Мерцу о ситуации на фронте и потребностях в дополнительном финансировании для производства дронов.

"Будем работать над тем, чтобы увеличить их количество, особенно дронов-перехватчиков", - заверил глава украинского государства.

Законопроект о НАБУ

Напомним, на этой неделе Верховная Рада приняла закон, который урезает полномочия НАБУ и САП и дает больше контроля над этими антикоррупционными органами генпрокурору.

На Западе уже раскритиковали такую инициативу, а в разных городах Украины начались массовые протесты.

Президент Владимир Зеленский, чтобы исправить ситуацию, внес в Раду законопроект о независимости НАБУ. Документ также предусматривает защиту от российского влияния на антикоррупционные органы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАБУ САП Фридрих Мерц Верховная рада
Новости
Залужный дал неутешительный прогноз по продолжительности войны
Залужный дал неутешительный прогноз по продолжительности войны
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки