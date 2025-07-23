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"Шаг назад": Нидерланды раскритиковали резонансный закон о НАБУ

Среда 23 июля 2025 11:45
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"Шаг назад": Нидерланды раскритиковали резонансный закон о НАБУ Фото: Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Нидерландах отреагировали на ограничение Украиной независимости НАБУ и САП, указав, что такие действия являются серьезным шагом назад в процессе евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Нидерландов Каспара Велдкампа в соцсети X.

По словам главы МИД Нидерландов, это представляет угрозу для евроинтеграционного процесса страны.

"Ограничение их деятельности будет серьезным шагом назад. Обеспечение независимости этих институтов и дальнейший прогресс в сфере верховенства права остаются ключевыми условиями для процесса интеграции Украины в ЕС", - заявил министр.

Политик подчеркнул, что независимые антикоррупционные институты имеют решающее значение для реформ, которые Украина обязалась реализовать.

&quot;Шаг назад&quot;: Нидерланды раскритиковали резонансный закон о НАБУ

Резонансный закон об ограничении НАБУ

22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который существенно меняет распределение полномочий между антикоррупционными органами. Новые положения значительно усиливают роль Генеральной прокуратуры в делах, которые ранее вели исключительно НАБУ и САП.

В частности, генпрокурор теперь получит право доступа ко всем материалам уголовных производств НАБУ, сможет давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.

Кроме того, руководителя САП лишают возможности входить в состав группы прокуроров, что фактически снижает его влияние на процесс.

Парламент поддержал эти изменения на следующий день после того, как 21 июля Служба безопасности Украины провела обыски в НАБУ. В результате силовики задержали одного из сотрудников элитного подразделения бюро "Д-2".

Еврокомиссар Марта Кос уже раскритиковала закон об урезании полномочий НАБУ.

Больше о законе - читайте в материале РБК-Украина.

Также подробнее ознакомиться о том, что такое НАБУ и САП и чем занимаются антикоррупционные органы можно в отдельном материале РБК-Украина.

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