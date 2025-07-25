ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский ответил, почему не вел диалог по закону о НАБУ и САП

Украина, Пятница 25 июля 2025 10:03
UA EN RU
Зеленский ответил, почему не вел диалог по закону о НАБУ и САП Фото: украинский президент Владимир Зеленский (rada.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал, почему антикоррупционный закон был принят без предварительного обсуждения.

Об этом заявил президент во время общения с медиа 24 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

"Наверное, надо было делать диалог. Всегда надо коммуницировать", - отметил Зеленский.

Однако, как пояснил президент, он сосредоточен на вопросе войны в Украине.

"Потому что сейчас в Украине вопрос номер один - это вопрос войны. Самая главная проблема - война. Главный враг - Россия. Вам не нравится, что я часто говорю слово "война"? Она есть просто. И это самый большой вызов. Важна справедливость. В этом случае надо сделать справедливые шаги", - пояснил он.

Закон о НАБУ и САП

Напомним, что 22 июля Верховная Рада приняла закон, который существенно ограничивает полномочия НАБУ и САП, но расширяет функции генерального прокурора.

Президент Зеленский подписал документ в тот же день, а уже 23 июля тот вступил в силу.

Это решение вызвало активную реакцию общественности: в разных городах Украины прошли акции протеста.

На этом фоне Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о том, что российские спецслужбы могут использовать ситуацию для дестабилизации - в частности, через попытки спровоцировать конфликты во время протестов.

Тем временем в специальном разъяснительном материале издание РБК-Украина проанализировало противоречивые положения закона и объяснило, какие альтернативные варианты предлагает глава государства.

Стоит напомнить, что вчера, 24 июля, Зеленский подал в Раду законопроект о независимости НАБУ и САП и предотвращении влияния России на антикоррупционные органы.

Этим документом предусмотрено, что сотрудники НАБУ, и ряда правоохранительных органов, с доступом к гостайне должны будут не реже одного раза в два года проходить полиграф.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАБУ САП
Новости
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте