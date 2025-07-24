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Зеленский говорил со Стармером о новом антикоррупционном законе. Британия предлагает помощь

Украина, Четверг 24 июля 2025 13:11
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Зеленский говорил со Стармером о новом антикоррупционном законе. Британия предлагает помощь Фото: украинский президент Владимир Зеленский и премьер Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Украины Владимир Зеленский провел предметный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они в частности обсудили усиление санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

Во время разговора Зеленский поблагодарил за лидерство Британии в формате "Рамштайн" и новые санкции против России.

"Москва должна чувствовать цену своей агрессии именно так, как она этого заслуживает. Эта работа будет продолжаться", - подчеркнул он.

Вместе с тем украинский президент проинформировал премьера о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными.

"Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня, и предложила провести встречу на уровне лидеров до конца августа", - отметил глава Украины.

Он рассказал, что вместе со Стармером они также обсудили дипломатическую работу с партнерами в Европе и Соединенных Штатах для усиления безопасности.

"Проинформировал о подготовке законопроекта, который усилит систему правопорядка и гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры. Кир предложил привлечь экспертов, которые могут быть полезными для долгосрочного сотрудничества", - отметил президент.

По его словам, они с премьером Великобритании договорились быть в контакте по этому вопросу.

"Мы одинаково воспринимаем необходимость защищать ценности нормальной жизни, противодействовать любым российским влияниям и вмешательствам и делать все, чтобы наша Европа стала сильнее", - подытожил он.

Закон о НАБУ и САП

Напомним, что 22 июля Верховная Рада приняла закон, который значительно ограничивает полномочия НАБУ и САП, одновременно расширяя полномочия генерального прокурора. Президент Владимир Зеленский подписал этот закон в тот же день, и уже на следующий, а именно 23 июля тот вступил в силу.

Такие действия со стороны власти вызвали широкий общественный резонанс. Как следствие по всей стране прошли акции протеста.

Между тем Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило, что российские спецслужбы и пропагандисты внимательно следят за ходом протестов и могут попытаться спровоцировать конфликты.

В Центре противодействия дезинформации также добавили, что Россия уже искажает факты о митингах, а российская пропаганда использует "отфотошопленные" фотографии, пытаясь создать впечатление, что протесты направлены против президента Зеленского.

Стоит добавить, что в специальном материале РБК-Украина разъясняли, какие именно изменения в законе вызвали критику и какие альтернативные решения предлагает президент.

Заметим, что на днях премьер Британии Кир Стармер сообщил, что "коалиция решительных" работает над планами отправки в Украину "сил сдерживания".

Более того, по его словам, эти планы уже максимально подготовлены - настолько, насколько это возможно до достижения перемирия.

К слову, последняя встреча "коалиции решительных" состоялась 10 июля в Риме. Тогда же в заседании впервые участвовали представители США.

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