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После тревоги ЕС. Качка гарантировал еврокомиссару независимость НАБУ и САП

Киев, Четверг 24 июля 2025 20:17
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После тревоги ЕС. Качка гарантировал еврокомиссару независимость НАБУ и САП Фото: Тарас Качка, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина заверила Еврокомиссию, что независимость НАБУ и САП будет обеспечена новым законопроектом президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качку в соцсети X.

Он отметил, что провел разговор с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

"Проинформировал Марту Кос о новом законопроекте, одобренном президентом Зеленским, направленном на обеспечение независимости НАБУ и САП. Законопроект учитывает обеспокоенности экспертов и международного сообщества", - подчеркнул Качка.

Он также отметил, что Украина остается открытой для диалога с гражданским обществом и партнерами на своем пути к Евросоюзу.

При этом вице-премьер подтвердил, что Украина неизменно привержена интеграции в ЕС и борьбе с коррупцией.

Критика Кос

Напомним, Верховная Рада на этой неделе фактически урезала полномочия НАБУ и САП, приняв резонансный закон.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отреагировала на такое решение украинского парламента. По ее словам, принятие закона - серьезный шаг назад.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отметила, что хочет получить разъяснения по закону от Украины.

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Владимир Зеленский НАБУ Тарас Качка САП Верховная рада Вступление в ЕС
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