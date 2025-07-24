После тревоги ЕС. Качка гарантировал еврокомиссару независимость НАБУ и САП
Украина заверила Еврокомиссию, что независимость НАБУ и САП будет обеспечена новым законопроектом президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качку в соцсети X.
Он отметил, что провел разговор с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.
"Проинформировал Марту Кос о новом законопроекте, одобренном президентом Зеленским, направленном на обеспечение независимости НАБУ и САП. Законопроект учитывает обеспокоенности экспертов и международного сообщества", - подчеркнул Качка.
Он также отметил, что Украина остается открытой для диалога с гражданским обществом и партнерами на своем пути к Евросоюзу.
При этом вице-премьер подтвердил, что Украина неизменно привержена интеграции в ЕС и борьбе с коррупцией.
Критика Кос
Напомним, Верховная Рада на этой неделе фактически урезала полномочия НАБУ и САП, приняв резонансный закон.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отреагировала на такое решение украинского парламента. По ее словам, принятие закона - серьезный шаг назад.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отметила, что хочет получить разъяснения по закону от Украины.
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