В ЕС отреагировали на резонанс вокруг НАБУ и САП
Европейский Союз выразил обеспокоенность недавними действиями Украины в отношении НАБУ и САП. В ЕС подчеркнули, что эти органы должны оставаться независимыми, ведь это ключ к реформам и борьбе с коррупцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Европейской комиссии Гийома Мерсье.
Как отметил спикер, Европейский Союз обеспокоен последними действиями Украины в отношении антикоррупционных органов, в частности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
"Эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности", - подчеркнул он.
Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС предоставляет значительную финансовую помощь Украине при условии прогресса в прозрачности, судебной реформе и демократическом управлении.
Также в Брюсселе напомнили, что вступление Украины в ЕС потребует сильного потенциала для борьбы с коррупцией и обеспечения институциональной устойчивости.
"ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права", - заявил Мерсье.
Обыски в НАБУ и САП
Вчера в НАБУ заявили, что Служба безопасности Украины, якобы, без официального предупреждения, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.
Также СБУ и Офис генпрокурора проводили спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
В свою очередь в СБУ заявили о комплексной проверке Специализированной антикоррупционной прокуратуры по соблюдению законодательства о государственной тайне. В ведомстве отметили, что не получали доступа к секретной информации.
Кроме того Верховная Рада рассмотрит законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП. Антикоррупционные органы выступают против такого решения.
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