В Еврокомиссии "поприветствовали" подготовку нового законопроекта о деятельности НАБУ и САП

В Еврокомиссии заявили, что "приветствуют" разработку нового законопроекта по нормализации деятельности НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Важным является то сообщение, которое действительно было принято, сообщение, в котором мы выразили нашу обеспокоенность, наши опасения относительно шагов, которые были сделаны в то время. Действительно, мы понимаем, что украинская власть выбрала новый подход, чтобы предложить новый план действий или закон (регулирующий деятельность НАБУ и САП - ред.)", - отметили в Еврокомиссии.

В Еврокомиссии также приветствовали тот факт, что украинское правительство принимает меры, и не оставляет ситуацию с законом.

"Мы работаем с Украиной, чтобы убедиться, что наши беспокойства, которые были четко объяснены вчера и позавчера, действительно учтены. Мы ожидаем, что все страны-кандидаты, включая Украину, будут полностью придерживаться этих стандартов", - добавили в ЕК.

Что предшествовало

Вчера, 23 июля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским закон, который урезает полномочия НАБУ и САП. Она хочет разъяснений.

В ЕК отметили, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура считаются краеугольными камнями правового государства в Украине. Такие органы имеют решающее значение для внедрения реформ в Украине и должны оставаться независимыми.