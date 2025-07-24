В Еврокомиссии "поприветствовали" подготовку нового законопроекта о деятельности НАБУ и САП
В Еврокомиссии заявили, что "приветствуют" разработку нового законопроекта по нормализации деятельности НАБУ и САП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Важным является то сообщение, которое действительно было принято, сообщение, в котором мы выразили нашу обеспокоенность, наши опасения относительно шагов, которые были сделаны в то время. Действительно, мы понимаем, что украинская власть выбрала новый подход, чтобы предложить новый план действий или закон (регулирующий деятельность НАБУ и САП - ред.)", - отметили в Еврокомиссии.
В Еврокомиссии также приветствовали тот факт, что украинское правительство принимает меры, и не оставляет ситуацию с законом.
"Мы работаем с Украиной, чтобы убедиться, что наши беспокойства, которые были четко объяснены вчера и позавчера, действительно учтены. Мы ожидаем, что все страны-кандидаты, включая Украину, будут полностью придерживаться этих стандартов", - добавили в ЕК.
Что предшествовало
Вчера, 23 июля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским закон, который урезает полномочия НАБУ и САП. Она хочет разъяснений.
В ЕК отметили, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура считаются краеугольными камнями правового государства в Украине. Такие органы имеют решающее значение для внедрения реформ в Украине и должны оставаться независимыми.
Закон о НАБУ и САП
Напомним, что 22 июля Верховная Рада приняла скандальный закон № 12414, который существенно урезает полномочия НАБУ и САП. Закон позволяет генеральному прокурору менять юрисдикцию расследований, передавать дела и давать обязательные указания детективам НАБУ и прокурорам САП.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос уже отметила, что принятие такого закона является серьезным шагом назад для Украины.
Также в ряде городов Украины прошли протесты против такого закона. Подробнее об инициативе - в материале РБК-Украина.
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