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Зеленский: на следующей неделе ожидаем весомых новостей для ускорения нашей победы

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Украина, Суббота 18 февраля 2023 22:25
Зеленский: на следующей неделе ожидаем весомых новостей для ускорения нашей победы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина ожидает весомых новостей для ускорения победы над РФ уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Я благодарен всем лидерам за поддержку и за то, что было вчера. И за сигналы, которые сегодня были в Мюнхене. Подтверждающие, что российская агрессия будет иметь только один финал, а именно - проигрыш государства-террориста", - говорится в заявлении.

По словам президента, нужно сделать все, чтобы ускорить российский проигрыш. Давление мира должно быть таким, чтобы Россия не успевала обретать новые формы террора.

"Кстати, наша дипломатическая работа на следующей неделе будет посвящена именно этой - именно ускорению нашего движения. Ожидаем весомых новостей для Украины, для нашей безопасности", - добавил Зеленский.

Напомним, что Украина делает все для того, чтобы улучшить свое вооружение. В том числе в общении с партнерами уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет.

Каждый российский ракетный удар по украинским городам будет иметь для России конкретные юридические последствия.

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