"Вагнеровцев" перебросили на запорожское направление: в Мелитополе зафиксировали 40 автобусов

Большая колонна автобусов в сопровождении внедорожников с отметкой ЧВК "Вагнер" замечена в оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова в Telegram .

"Вчера через Мелитополь на Запорожское направление "торжественно" отправилось свежее пушечное мясо", - написал он.

По его данным в городе зафиксировали 43 белых автобуса. Колонну сопровождали внедорожники с отметкой ЧИК "Вагнер".

Напомним, по данным британской разведки, потери и российской армии и "частных военных компаний" за год войны против Украины достигают 200 тысяч. Силы ЧВК "Вагнера" задействовали большое количество заключенных-новобранцев, уровень потерь среди которых составляет 50%.