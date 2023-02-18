ua ru
Сб, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Вагнеровцев" перебросили на запорожское направление: в Мелитополе зафиксировали 40 автобусов

Новина українською →
Украина, Суббота 18 февраля 2023 10:15
"Вагнеровцев" перебросили на запорожское направление: в Мелитополе зафиксировали 40 автобусов Фото: "Вагнер" перекинули на запорожское направление (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большая колонна автобусов в сопровождении внедорожников с отметкой ЧВК "Вагнер" замечена в оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова в Telegram.

"Вчера через Мелитополь на Запорожское направление "торжественно" отправилось свежее пушечное мясо", - написал он.

По его данным в городе зафиксировали 43 белых автобуса. Колонну сопровождали внедорожники с отметкой ЧИК "Вагнер".

Напомним, по данным британской разведки, потери и российской армии и "частных военных компаний" за год войны против Украины достигают 200 тысяч. Силы ЧВК "Вагнера" задействовали большое количество заключенных-новобранцев, уровень потерь среди которых составляет 50%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вагнеровцы
NEWS
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен