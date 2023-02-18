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Украина получит истребители Typhoon только после войны, - Минобороны Британии

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Лондон, Суббота 18 февраля 2023 11:58
Украина получит истребители Typhoon только после войны, - Минобороны Британии Фото: Бен Уоллес, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина может получить от Великобритании современные истребители Typhoon. Но это произойдет только после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Британии Бена Уоллеса в интервью Spiegel.

По словам британского министра, скорых поставок истребителей не будет.

"Киев очень конкретно спрашивает о боевой авиации, это хорошо известно. Мы очень четко сказали, что приступим к обучению украинских пилотов реактивных самолетов здесь, в Великобритании, вскоре, сначала на тренажерах. Но также понятно, что вопрос об истребителях, скорее всего, встанет в среднесрочной перспективе", - говорит Уоллес.

Он пояснил, что обучение управлению современными истребителями требует много усилий и несколько лет, в том числе "для одного самолета нужно около 150 техников на земле, поскольку системы очень сложны".

"Но ни одна западная страна не хочет посылать своих людей в Украину, по крайней мере, до тех пор, пока в Украине продолжается война", - говорит Воллес.

При этом глава Минобороны утверждает, что Украина может получить современные истребители, но уже после войны с Россией.

"Быстрых поставок истребителей не будет, точно не на этом этапе войны, и я уверен, что не будет даже через шесть месяцев. Пройдет много времени, прежде чем кто-нибудь поставит истребители в Украину. Особенно такие современные самолеты, как Eurofighter, который мы в Большой Британии называем Typhoon. Они будут поставляться в Украину только после войны", - заявил Уоллес.

Он также добавил, что таков консенсус среди западных партнеров.

"Тем не менее, будучи в принципе готовыми сделать этот шаг в определенный момент, мы сигнализируем о нашей решимости помогать Украине столько, сколько это потребуется... Если в какой-то момент мы решим действительно отправить истребители, мы будем готовы. В отличие от боевых танков, с истребителями не будет задержек после принятия политического решения", - добавил Уоллес.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что партнеры и союзники со временем предоставят Украине нужную авиацию.

Добавим, ранее премьер-министр Британии Риши Сунак объяснял усложненность вопроса передачи Украине истребителей (в частности, таких как Typhoon) тем, что они нуждаются в долгом обучении.

На что президент Владимир Зеленский ответил, украинские военные смогут освоить Typhoon быстрее, чем этот процесс обычно занимает.

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