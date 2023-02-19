ВСУ за сутки уничтожили около 600 оккупантов: новые потери России

Фото: ВСУ уничтожили уже более 142 тысяч российских оккупантов (Getty Images)

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 590 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже более 142 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 19 февраля ориентировочно составили: личного состава - около 142 860 (+590) человек ликвидировано,

танков - 3310 (+7 ед,

боевых бронированных машин - 6545 (+12) ед,

артиллерийских систем - 6545 (+12) ед,

РСЗО - 469 (+0) ед,

средства ПВО - 243 (+0) ед,

самолетов - 298 (+0) ед,

вертолетов - 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2016 (+0),

крылатые ракеты - 873 (+2),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+0) ед,

специальная техника - 224 (+1).