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ВСУ уничтожили шесть российских беспилотников: в Генштабе назвали их типы

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Киев, Суббота 18 февраля 2023 07:10
ВСУ уничтожили шесть российских беспилотников: в Генштабе назвали их типы Фото: ВСУ уничтожили шесть российских беспилотников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные на юге и востоке уничтожили шесть российских беспилотников, которые пытались собирать информацию о расположении позиций ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Силы противовоздушной обороны сбили 6 БПЛА противника. По предварительной информации, 5 - типа "Ланцет" и 1 – Zala", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Также сообщается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения врага, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Ранее сообщалось, что 15 февраля украинским военным удалось уничтожить российский вертолет Ка-52 и беспилотник.

Также мы писали, что украинские военные продолжают поражать российские воздушные цели. В частности, 8 февраля "приземлили" БПЛА оккупантов.

Напомним, украинские пограничники на Запорожском направлении приземлили российский разведывательный дрон.

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