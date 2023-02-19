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Страны ЕС могут согласовать совместную закупку боеприпасов для Украины в марте, - Bloomberg

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Воскресенье 19 февраля 2023 15:59
Страны ЕС могут согласовать совместную закупку боеприпасов для Украины в марте, - Bloomberg Фото: страны ЕС могут согласовать совместную закупку боеприпасов для Украины в марте (flickr by eu2017ee)
Автор: Иван Носальский

Страны Евросоюза уже в марте могут договориться о совместной закупке боеприпасов, которые будут предоставлять Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, выдвинутую Эстонией инициативу о боеприпасах министры иностранных дел стран ЕС могут обсудить в понедельник, 20 февраля. Но окончательное решение может быть принято на встрече лидеров стран блока, которая пройдет в марте.

При этом идею о совместных закупках боеприпасов для Украины уже поддержали несколько стран Евросоюза, в частности Нидерланды и Румыния.

"Как идея, это очень хорошо, потому что боеприпасы являются проблемой - Украина нуждается в большом количестве, и нам также необходимо увеличить наши запасы", - сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску назвал такую инициативу "интересной" и отметил, что ему еще необходимо изучить детали.

"Совместные усилия более эффективны", - добавил он.

Также совместные закупки рассматривают Франция и Польша. Польский премьер Матеуш Моравецкий уже заявил о намерении организовать коалицию, в которую войдет Эстония, для финансирования производства боеприпасов и передачи Украине.

Напомним, ранее стало известно, что Эстония предложила странам Евросоюза предоставить 4 миллиарда евро на закупки боеприпасов для Украины.

Также мы писали, что, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, министры ЕС проведут срочную встречу, чтобы решить проблему боеприпасов для Украины. Она состоится 6-7 марта.

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