Страны ЕС могут согласовать совместную закупку боеприпасов для Украины в марте, - Bloomberg

Страны Евросоюза уже в марте могут договориться о совместной закупке боеприпасов, которые будут предоставлять Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечает издание, выдвинутую Эстонией инициативу о боеприпасах министры иностранных дел стран ЕС могут обсудить в понедельник, 20 февраля. Но окончательное решение может быть принято на встрече лидеров стран блока, которая пройдет в марте.

При этом идею о совместных закупках боеприпасов для Украины уже поддержали несколько стран Евросоюза, в частности Нидерланды и Румыния.

"Как идея, это очень хорошо, потому что боеприпасы являются проблемой - Украина нуждается в большом количестве, и нам также необходимо увеличить наши запасы", - сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску назвал такую инициативу "интересной" и отметил, что ему еще необходимо изучить детали.

"Совместные усилия более эффективны", - добавил он.

Также совместные закупки рассматривают Франция и Польша. Польский премьер Матеуш Моравецкий уже заявил о намерении организовать коалицию, в которую войдет Эстония, для финансирования производства боеприпасов и передачи Украине.