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Байден намерен послать сигнал Путину во время выступления в Польше, - Белый дом

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Суббота 18 февраля 2023 11:04
Байден намерен послать сигнал Путину во время выступления в Польше, - Белый дом Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент США Джо Байден в рамках визита в Польшу на следующей неделе выступит с заявлением, которое посвятит годовщине вторжения РФ в Украину. В ходе обращения американский лидер также намерен послать сигнал российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби во время брифинга.

По словам Кирби, во вторник, 21 февраля, Байден выступит в Варшаве с речью о том, как США сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свою свободу и демократию.

Также в ходе своего выступления американский лидер даст понять, что Америка продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"И я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к г-ну Путину, а также к российскому народу", - сказал представитель Белого дома.

Стоит отметить, что в этот же день, за три дня до годовщины вторжения в Украину, запланировано обращение российского диктатора.

Напомним, президент США Джо Байден приедет с визитом в Польшу в понедельник, 20 февраля. У него запланировано ряд встреч и выступление перед польским народом.

Также польские СМИ сообщали, что Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом. Однако пока непонятно, насколько эти переговоры возможны.

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