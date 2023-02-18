Байден намерен послать сигнал Путину во время выступления в Польше, - Белый дом

Президент США Джо Байден в рамках визита в Польшу на следующей неделе выступит с заявлением, которое посвятит годовщине вторжения РФ в Украину. В ходе обращения американский лидер также намерен послать сигнал российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби во время брифинга .

По словам Кирби, во вторник, 21 февраля, Байден выступит в Варшаве с речью о том, как США сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свою свободу и демократию.

Также в ходе своего выступления американский лидер даст понять, что Америка продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"И я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к г-ну Путину, а также к российскому народу", - сказал представитель Белого дома.