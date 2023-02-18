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В Китае признали войну России против Украины и анонсировали мирный план по ее прекращению

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Мюнхен, Суббота 18 февраля 2023 17:16
В Китае признали войну России против Украины и анонсировали мирный план по ее прекращению Фото: главный советник президента Китая Ван И (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 февраля, на мюнхенской конференции главный советник лидера Китая Си Цзиньпина Ван И впервые признал войну России против Украины. Кроме того, он анонсировал мирный план, который поможет его закончить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Эта война не может продолжаться", - сказал Ван И.

По его словам, позиция Китая состоит в том, чтобы уважать территориальную целостность и суверенитет всех стран. Он также добавил, что Пекин будет продолжать работу ради мира.

"Мы, конечно, можем продолжать выкрикивать свою позицию на международных конференциях, подобных этой, но я предлагаю, чтобы мы также начали мыслить спокойно, особенно для моих друзей в Европе... Нам нужно подумать о том, какие усилия мы можем приложить, чтобы положить конец этой войне", - добавил главный советник китайского лидера.

Напомним, лидер Китая в годовщину вторжения Москвы в Украину выступит с "речью о мире".

Кроме того, Ван I после поездки в Европу поедет в Россию.

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