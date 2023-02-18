В Китае признали войну России против Украины и анонсировали мирный план по ее прекращению

Сегодня, 18 февраля, на мюнхенской конференции главный советник лидера Китая Си Цзиньпина Ван И впервые признал войну России против Украины. Кроме того, он анонсировал мирный план, который поможет его закончить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Эта война не может продолжаться", - сказал Ван И.

По его словам, позиция Китая состоит в том, чтобы уважать территориальную целостность и суверенитет всех стран. Он также добавил, что Пекин будет продолжать работу ради мира.