В Китае признали войну России против Украины и анонсировали мирный план по ее прекращению
Сегодня, 18 февраля, на мюнхенской конференции главный советник лидера Китая Си Цзиньпина Ван И впервые признал войну России против Украины. Кроме того, он анонсировал мирный план, который поможет его закончить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Эта война не может продолжаться", - сказал Ван И.
По его словам, позиция Китая состоит в том, чтобы уважать территориальную целостность и суверенитет всех стран. Он также добавил, что Пекин будет продолжать работу ради мира.
"Мы, конечно, можем продолжать выкрикивать свою позицию на международных конференциях, подобных этой, но я предлагаю, чтобы мы также начали мыслить спокойно, особенно для моих друзей в Европе... Нам нужно подумать о том, какие усилия мы можем приложить, чтобы положить конец этой войне", - добавил главный советник китайского лидера.
Напомним, лидер Китая в годовщину вторжения Москвы в Украину выступит с "речью о мире".
Кроме того, Ван I после поездки в Европу поедет в Россию.
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