Украина может получить меньше четверти обещанных западных танков к весеннему наступлению РФ, - Times

Украина ожидает, что союзники пришлют в общей сложности до 320 западных танков, но, по оценкам, лишь 50 достигнут линии фронта к началу апреля, что вызывает беспокойство, что их будет недостаточно для существенного влияния на боевые действия.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его министры будут пытаться во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая заканчивается сегодня, сплотить партнеров, чтобы передать более 80 танков Leopard 2.

Напомним, что Британия пообещала поставить Украине 14 Challenger 2, Германия объявила, что сформирует многонациональную коалицию для отправки 80 немецких танков Leopard 2. США заявили, что будет поставлен 31 танк M1 Abrams. Позже Дания, Германия и Нидерланды обнародовали соглашение о модернизации и отправке до 178 старых танков Leopard 1A5. Но из-за возраста танков Leopard 1 нужно время на их обновление.

При этом Британия пообещала прислать четыре танка Challenger 2 в первой партии, и это решение один высокопоставленный европейский чиновник назвал "логистической ерундой" из-за сложности интеграции такого небольшого количества в оперативное танковое подразделение.

Вероятно, 80 танков Leopard 2 будут разделены на два батальона по 40 человек. Считается, что батальон, который возглавляет Польша и состоит из несколько старших моделей, в том числе 14 из польских складов, может быть укомплектован. Однако более современный батальон под руководством Германии, который состоит из 14 немецких танков Leopard 2A6, все еще не готов наполовину.

Канада посылает четыре танка Leopard 2, Португалия передаст три в марте, а Норвегия говорит, что в какой-то момент поставит восемь. Известно, что Финляндия готовится отправить несколько танков Leopard 2, но не хочет разглашать их количество.

Другие страны, которые могут предоставить танки Leopard 2, в частности, Испания, Греция и Турция, которые, как считается, имеют более 300 в каждой, проявляют осторожность.

При этом американские танки могут прибыть не раньше следующего года. Франция также намекнула, что может предоставить несколько собственных танков Leclerc, но еще не дала публичных обязательств.

Немецкие официальные лица разочарованы из-за отсутствия поддержки, особенно после того, как Берлин оказался под огромным международным давлением, чтобы возглавить инициативу по поставкам танков. Отвечая на вопрос, почему так долго шли переговоры о танках, канцлер Олаф Шольц сказал: "Этот вопрос я должен задать другим, особенно тем, кто так сильно побуждал меня действовать особым образом".