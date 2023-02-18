ChatGPT заработал в Украине. На что способен чат-бот и как им пользоваться

С 18 февраля 2023 года пользователям в Украине стал доступен чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI. Причем с поддержкой украинского языка.

Что известно о ChatGPT

Это чат-бот, представляющий собой статистическую модель языка, оптимизированную для ведения диалогов. ChatGPT создавался на суперкомпьютере, его обучали с помощью массивов текста из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком.

Разработчики из компании OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск, позиционируют ChatGPT как простую в использовании и человечную систему искусственного интеллекта.

Еще в прошлом году аналитики Bloomberg отмечали, что новый чат-бот отличается от других нейросетей тем, что может выполнять задания из различных областей - от написания базового программного кода и финансового анализа до прогнозов и персональных советов. Кроме того, ChatGPT запоминает детали диалога с пользователем и избегает спорных тем.

С момента релиза в декабре 2022 года число пользователей превысило 100 млн.

Сколько стоит?

ChatGPT работает как чат в диалоговом окне на сайте OpenAI. Для бесплатного доступа нужно зарегистрироваться и пройти верификацию по украинскому номеру телефону. После регистрации пользователя просят не делиться с ботом личной информацией, а также предупреждают, что он работает в тестовом режиме и может генерировать неправильные ответы.

В начале февраля разработчики объявили о запуске подписки ChatGPT Plus стоимостью 20 долларов в месяц. Пока она работает только в США.

Платный доступ предусматривает:

доступ к ChatGPT в любое время

более быстрое время отклика

приоритетный тест новых функций

На что способен ChatGPT

Как отмечают разработчики, чат-бот обладает широким диапазоном возможностей. РБК-Украина протестировало несколько из них.

Ответы на сложные вопросы

Фото: решение дифференциального уравнения

Написание рассказов

Фото: короткое эссе об украинском борще

Сочинение стихотворений и песен

Здесь результат пока сложно назвать удовлетворительным.

Фото: песня в стиле "Океана Эльзы"

Медицинские советы

ChatGPT подсказывает, например, что делать при головной боли, но при этом советует обратиться к врачу.

Фото: медицинский совет

Что следует учесть при работе с ChatGPT

Нейросеть иногда дает неправильные или бессмысленные ответы, которые звучат правдоподобно. Чат-бот также чувствителен к попыткам ввести один и тот же запрос или к изменению формулировки.

Разработчики подчеркивают, что ChatGPT может злоупотреблять определенными фразами из-за предвзятости "собеседника". И, как правило, не задает уточняющие вопросы, а предполагает, что именно хочет от него пользователь.

Кроме того, в нем есть встроенный механизм модерации для блокировки небезопасного контента, но потенциально его можно обойти. Также следует учитывать, что искусственный интеллект имеет ограниченные знания о том, что происходило после 2021 года. А также избегает ответов на вопросы о конкретных людях и событиях.

Почему ChatGPT был недоступен в Украине

По словам вице-премьера по вопросам цифровой трансформации Михаила Федерова, Украину только сейчас вывели из списка стран, в которых заблокирован этот чат-бот.

"Программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Чтобы враги не использовали его для антиукраинской пропаганды. Ведь ChatGPT хорошо владеет украинским, в отличие от россиян", - отметил он.

До этого в январе стало известно, что компания OpenAI ограничила доступ к своим продуктам для украинцев, чтобы не нарушать санкции против России из-за оккупации Крыма и Донбасса. И на тот момент не было механизма, как работать в Украине, отрезав неподконтрольные территории.