ChatGPT заработал в Украине. На что способен чат-бот и как им пользоваться
С 18 февраля 2023 года пользователям в Украине стал доступен чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI. Причем с поддержкой украинского языка.
РБК-Украина рассказывает, на что способен этот чат-бот.
Что известно о ChatGPT
Это чат-бот, представляющий собой статистическую модель языка, оптимизированную для ведения диалогов. ChatGPT создавался на суперкомпьютере, его обучали с помощью массивов текста из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком.
Разработчики из компании OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск, позиционируют ChatGPT как простую в использовании и человечную систему искусственного интеллекта.
Еще в прошлом году аналитики Bloomberg отмечали, что новый чат-бот отличается от других нейросетей тем, что может выполнять задания из различных областей - от написания базового программного кода и финансового анализа до прогнозов и персональных советов. Кроме того, ChatGPT запоминает детали диалога с пользователем и избегает спорных тем.
С момента релиза в декабре 2022 года число пользователей превысило 100 млн.
Сколько стоит?
ChatGPT работает как чат в диалоговом окне на сайте OpenAI. Для бесплатного доступа нужно зарегистрироваться и пройти верификацию по украинскому номеру телефону. После регистрации пользователя просят не делиться с ботом личной информацией, а также предупреждают, что он работает в тестовом режиме и может генерировать неправильные ответы.
В начале февраля разработчики объявили о запуске подписки ChatGPT Plus стоимостью 20 долларов в месяц. Пока она работает только в США.
Платный доступ предусматривает:
- доступ к ChatGPT в любое время
- более быстрое время отклика
- приоритетный тест новых функций
На что способен ChatGPT
Как отмечают разработчики, чат-бот обладает широким диапазоном возможностей. РБК-Украина протестировало несколько из них.
- Ответы на сложные вопросы
Фото: решение дифференциального уравнения
Написание рассказов
Фото: короткое эссе об украинском борще
- Сочинение стихотворений и песен
Здесь результат пока сложно назвать удовлетворительным.
Фото: песня в стиле "Океана Эльзы"
- Медицинские советы
ChatGPT подсказывает, например, что делать при головной боли, но при этом советует обратиться к врачу.
Фото: медицинский совет
Что следует учесть при работе с ChatGPT
Нейросеть иногда дает неправильные или бессмысленные ответы, которые звучат правдоподобно. Чат-бот также чувствителен к попыткам ввести один и тот же запрос или к изменению формулировки.
Разработчики подчеркивают, что ChatGPT может злоупотреблять определенными фразами из-за предвзятости "собеседника". И, как правило, не задает уточняющие вопросы, а предполагает, что именно хочет от него пользователь.
Кроме того, в нем есть встроенный механизм модерации для блокировки небезопасного контента, но потенциально его можно обойти. Также следует учитывать, что искусственный интеллект имеет ограниченные знания о том, что происходило после 2021 года. А также избегает ответов на вопросы о конкретных людях и событиях.
Почему ChatGPT был недоступен в Украине
По словам вице-премьера по вопросам цифровой трансформации Михаила Федерова, Украину только сейчас вывели из списка стран, в которых заблокирован этот чат-бот.
"Программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Чтобы враги не использовали его для антиукраинской пропаганды. Ведь ChatGPT хорошо владеет украинским, в отличие от россиян", - отметил он.
До этого в январе стало известно, что компания OpenAI ограничила доступ к своим продуктам для украинцев, чтобы не нарушать санкции против России из-за оккупации Крыма и Донбасса. И на тот момент не было механизма, как работать в Украине, отрезав неподконтрольные территории.
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