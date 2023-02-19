Франция передаст Украине легкие танки AMX-10 RC в конце следующей недели, - министр

Украина в скором времени получит от Франции обещанные легкие танки AMX-10 RC. Это произойдет в конце следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в интервью Le Parisien.

"Тренировки заканчиваются, эта бронетехника будет доставлена с конца следующей недели", - сказал он.

В то же время министр не ответил на вопрос о количестве бронемашин, которые получит Украина. Он объяснил, что не хочет "давать ни одной стратегической для России информации". Также он добавил, что Франция пока не будет поставлять Украину танки Leclerc.

Напомним, что недавно французские СМИ сообщили, что Франция отправляет в Украину первую партию легких танков AMX-10 RC. Речь шла о 14 бронемашинах из нескольких десятков единиц, которые пообещали предоставить Украине.

Более подробно о французских колесных танках, которые получит наша страна, можете узнать в материале РБК-Украина.

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