Россияне "сбавляют обороты" наступления возле Угледара, - Силы обороны

Российские войска по сравнению с прошлой неделей несколько сбавили темп в своих действиях возле Угледара. Иногда враг бросает на штурмы военных, но без брони и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день враг несколько сбавил свои обороты (возле Угледара - ред.) и, вероятно, не имеет того потенциала, чтобы проводить большие штурмовые действия", - говорит Дмитрашковский.

Он рассказал, что за сегодняшнюю ночь враг сумел лишь на два штурмовых действия, хотя, как говорит военный, "и штурмовыми действиями это назвать сложно".

"Они наступали мотострелковым подразделением - это отделения без техники и поддержки брони, которые являются такими "суицидальными действиями". Видимо, их просто отправляют на эти штурмы, лишь бы "не сидели на месте", - отметил Дмитрашковский.

Также, по его словам, на этом направлении активность "вагнеровцев" существенно снизилась, в то же время идет активный обстрел населенных пунктов.

Напомним, ранее Силы обороны в комментарии Politico рассказали, что украинские военные под Угледаром разбили наголову элитную бригаду морской пехоты РФ.

Добавим, после чего на фоне значительных потерь врага стало известно о том, что он меняет свою тактику в направлении Угледара Донецкой области.

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