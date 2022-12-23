Сенат утвердил выделение средств Украине, а КНДР передала оружие РФ: новости за 22 декабря

Война России против Украины: последние новости

Российские войска всю ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Враг выпустил более 50 снарядов, вследствие чего ранен 8-летний ребенок.

В ночь на четверг, 22 декабря, в небе над Николаевской областью была сбита российская ракета Х-59. Ее оккупанты выпустили из самолета.

Российские оккупанты иногда прорывались на окраины Бахмута Донецкой области, но оттуда их выбили украинские защитники.

В Чехии первая группа украинских военных завершила подготовку, проходившую с 4 декабря под руководством чешской армии.

На российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который сейчас стоит на ремонте в Мурманске, вспыхнул пожар.

В Соединенных Штатах Америки видят три разных модели того, как могла бы завершиться война в Украине путем переговоров. Две из них неприемлемы для украинской стороны, поскольку предусматривают частичную потерю территорий.

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Поблагодарил его за пакет военной помощи США.

Более 44 млрд долларов для Украины и союзников. Сенат утвердил бюджет США

Сенат США утвердил федеральний бюджет на 2023 год в размере 1,7 трлн долларов, в который включены 44 млрд долларов для поддержки Украины и союзников по НАТО.

Указано, что общий объем финансирования превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году. Лидеры Сената и Палаты представителей планируют направить законопроект президенту США Джо Байдену на подпись до конца недели.

Сообщается, что демократы и республиканцы спорили между собой, сколько денег следует выделять на военные и невоенные программы.

Перечислят Украине средства от продажи активов РФ: Конгресс принял важную поправку

Конгресс США 22 декабря принял поправку к законопроекту о финансировании американского правительства, которая разрешит передавать Украине средства от продажи арестованных активов РФ.

Эта поправка позволит министерству юстиции через государственного секретаря переводить доходы от продажи арестованных активов олигархов, или других подсанкционных организаций народу Украины.

Сообщается, что в сенате законопроект был принят, как поправка к масштабному законопроекту о финансировании федерального правительства США. Далее закон должна поддержать Палата представителей.

В Германии призвали передать Украине Patriot после решения США

После объявления США о поставке Украине зенитных ракет Patriot, Христианско-социальный союз обратился к Федеральному правительству с просьбой предоставить такие же системы вооружения Украине.

По словам генерального секретаря ХСС Мартина Губера, ход войны показал, что Украине лучше помогать оружием, "чтобы иметь возможность противостоять российской агрессии". Поэтому правительство Германии должно еще больше поддерживать Украину снабжением оружия, а также ракетами Patriot.

Зеленский встретился с Дудой перед возвращением в Украину

Во время возвращения в Украину после визита в США, президент Украины Владимир Зеленский также посетил и Польшу, где встретился со своим коллегой Анджеем Дудой.

По словам Зеленского, стороны обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году.

"Президенты коснулись широкого спектра тем с акцентом на усилении обороноспособности Украинского государства и гуманитарных вопросах, которые чрезвычайно важны, в частности, для украинских временных переселенцев, которые были вынуждены уехать из Украины, спасаясь от войны", - добавляет пресс-служба Офиса президента.

Северная Корея продала оружие ЧВК "Вагнер" для войны в Украине

Частная военная компания "Вагнер" получила партию оружия из Северной Кореи, которое россияне будут использовать в войне против Украины.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена рассказал, что ЧВК "Вагнер" оплатила поставки оружия из Северной Кореи.

При этом чиновник отметил, что в прошлом месяце Северная Корея поставила в Россию ракеты. Но, по его словам, то количество оружия, которое получили россияне, не изменит динамику боевых действий в Украине.