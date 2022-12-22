В Чехии завершила подготовку первая группа украинских военных

Сегодня, 22 декабря, в Чехии первая группа украинских военных завершила подготовку, проходившую с 4 декабря под руководством чешской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDNES.sz.

Сегодня первая группа украинских военных завершила обучение на Либавском военном полигоне в Оломоуке.

Во время учений новички и опытные бойцы с фронта учились у чехов базовым военным навыкам, в частности стрельбе из автомата или управления БМП, а также командным навыкам. В ответ украинские военные передали свой опыт ведения реальных боев чешским коллегам.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова, представители армии и Оломоуцкого края посетили украинское подразделение, которое сейчас ожидает отправки в Украину.

"Чехия стоит за вами. Вы - герои для чешских солдат и для граждан Чешской Республики... Военного преступника Путина нужно победить", - сказала Чернохова.

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Чехии Карел Жехка заверил украинских коллег в поддержке чешской армии и пожелал " скорейшей победы".

По первоначальному плану, до конца следующего года предстоят еще четыре учебных тура. Первый из них запланирован на конец января.

По словам командующего сухопутными войсками чешской армии Романа Нагончика, украинские военные провели в Либаве около трех недель. Подразделение численностью несколько сотен человек, проверило точную стрельбу и тактическую подготовку, в программе также была передача опыта планирования атаки, обороны и передвижения. Он отметил, что чешские и украинские военные обмениваются между собой опытом.