Зеленский встретился с Дудой перед возвращением в Украину: подробности
Во время возвращения в Украину после визита в США, президент Украины Владимир Зеленский также посетил и Польшу, где встретился со своим коллегой Анджеем Дудой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
"Дорогой домой встретился с другом Украины - президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны", - пишет президент.
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и лидер Польши Анджей Дуда (president.gov.ua)
По словам Зеленского, стороны обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году.
"Президенты коснулись широкого спектра тем с акцентом на усилении обороноспособности Украинского государства и гуманитарных вопросах, которые чрезвычайно важны, в частности, для украинских временных переселенцев, которые были вынуждены уехать из Украины, спасаясь от войны", - добавляет пресс-служба Офиса президента.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности встречи президента Украины со своим американским коллегой Джо Байденом.
Во время визита Владимира Зеленского в США, Штаты объявили об очередном пакете военной помощи, в который вошла система противоракетной обороны Patriot
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