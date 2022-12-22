Зеленский встретился с Дудой перед возвращением в Украину: подробности

Во время возвращения в Украину после визита в США , президент Украины Владимир Зеленский также посетил и Польшу, где встретился со своим коллегой Анджеем Дудой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Дорогой домой встретился с другом Украины - президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны", - пишет президент.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и лидер Польши Анджей Дуда (president.gov.ua)

По словам Зеленского, стороны обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году.

"Президенты коснулись широкого спектра тем с акцентом на усилении обороноспособности Украинского государства и гуманитарных вопросах, которые чрезвычайно важны, в частности, для украинских временных переселенцев, которые были вынуждены уехать из Украины, спасаясь от войны", - добавляет пресс-служба Офиса президента.